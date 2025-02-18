Украина атаковала Ильский НПЗ и нефтеперекачивающие станции в РФ

17 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу, а также по нефтеперекачивающим станциям "Кропоткинская" и "Андреаполь" в Краснодарском крае страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Удары были нанесены с целью ослабления российского военного потенциала и усложнения логистики поставок горючего для армии РФ.
- Генеральный штаб ВСУ подтвердил начало масштабного пожара на Ильском НПЗ.
Украина продолжает "вводить санкции" против РФ
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в результате атаки на Ильском НПЗ начался масштабный пожар.
Кроме того, под удар украинских воинов попали станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", которые обеспечивали транспортировку горючего для российских захватчиков в Украине.
Силы обороны Украины смогли их вывести из строя — это существенно усложнит логистику поставки топлива для армии РФ.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что Украина оставляет за собой право наносить удары по стратегическим объектам, способствующим вооруженной агрессии РФ.
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