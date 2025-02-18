Украина атаковала Ильский НПЗ и нефтеперекачивающие станции в РФ
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Проиcшествия
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Украина атаковала Ильский НПЗ и нефтеперекачивающие станции в РФ

Генштаб ВСУ
пожар
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17 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу, а также по нефтеперекачивающим станциям "Кропоткинская" и "Андреаполь" в Краснодарском крае страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Удары были нанесены с целью ослабления российского военного потенциала и усложнения логистики поставок горючего для армии РФ.
  • Генеральный штаб ВСУ подтвердил начало масштабного пожара на Ильском НПЗ.

Украина продолжает "вводить санкции" против РФ

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в результате атаки на Ильском НПЗ начался масштабный пожар.

Кроме того, под удар украинских воинов попали станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", которые обеспечивали транспортировку горючего для российских захватчиков в Украине.

Силы обороны Украины смогли их вывести из строя — это существенно усложнит логистику поставки топлива для армии РФ.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что Украина оставляет за собой право наносить удары по стратегическим объектам, способствующим вооруженной агрессии РФ.

Операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, поддерживающей незаконную войну России, будут продолжаться. Украина продолжает бороться за свою свободу и независимость, уничтожая ресурсы агрессора и ослабляя его военный потенциал, — сказано в официальном сообщении.

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