Генштаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского и Новокуйбышевского НПЗ в России

Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по ряду важных стратегических объектов российского агрессора.

Силы обороны Украины поразили Рязанский и Новокуйбышевский НПЗ

В частности, в ночь на 9 марта, в Рязанской области РФ поражен нефтеперерабатывающий завод окупантов, привлеченный в обеспечении армии захватчиков. Зафиксированы взрывы в районе цели.

Рязанский НПЗ производил в среднем 840 тысяч тонн топлива самого высокого сорта для реактивных двигателей. Авиационный керосин марки ТС-1 его производства активно использовался авиацией войск агрессора в процессах ударов по территории Украины.

Кроме того, в ночь на 10 марта зафиксировано попадание по производственным мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Горючее из этого НПЗ транспортируется по системе продуктопроводов и железнодорожным путям для обеспечения группировки войск врага на северном направлении.

Подробная информация о последствиях поражения объектов уточняется.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.