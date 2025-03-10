Генштаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского и Новокуйбышевского НПЗ в России
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Генштаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского и Новокуйбышевского НПЗ в России

Генштаб ВСУ
бавовна
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Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по ряду важных стратегических объектов российского агрессора.

Главные тезисы

  • Силы беспилотных систем ВСУ в сотрудничестве с другими компонентами обороны достигли успеха, нанеся удар по Рязанскому и Новокуйбышевскому НПЗ в России.
  • Поражение стратегических объектов в России ослабляет военно-экономический потенциал российских оккупантов, поставлявших топливо для вражеских войск.
  • Рязанский НПЗ обеспечивал высококачественное топливо для реактивных двигателей, используемое авиацией войск агрессора в атаках по Украине.

Силы обороны Украины поразили Рязанский и Новокуйбышевский НПЗ

В частности, в ночь на 9 марта, в Рязанской области РФ поражен нефтеперерабатывающий завод окупантов, привлеченный в обеспечении армии захватчиков. Зафиксированы взрывы в районе цели.

Рязанский НПЗ производил в среднем 840 тысяч тонн топлива самого высокого сорта для реактивных двигателей. Авиационный керосин марки ТС-1 его производства активно использовался авиацией войск агрессора в процессах ударов по территории Украины.

Кроме того, в ночь на 10 марта зафиксировано попадание по производственным мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Горючее из этого НПЗ транспортируется по системе продуктопроводов и железнодорожным путям для обеспечения группировки войск врага на северном направлении.

Подробная информация о последствиях поражения объектов уточняется.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

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