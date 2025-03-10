Производит горючее для сверхзвуковых самолетов. ГУР дронами атаковали Новокуйбышевский НПЗ — источники

В ночь на 10 марта украинские беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, среди прочего производящий горючее для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов. Об этом сообщили источники Online.UA в ГУР.

ГУР дронами атаковали Новокуйбышевский НПЗ — источники

По словам источников, за спецоперацией стоит Главное управление разведки МОУ.

"Прилеты" по заводу состоялись около двух ночи по местному времени, их было слышно сразу в нескольких районах города. Очевидцы в местных пабликах сообщили о серии взрывов на НПЗ и отмечают, что на объекте не успели до конца завершить монтаж защитных сеток, которые должны обезопасить завод от дроновых атак.

Ящики из русских пабликов

Новокуйбышевский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов Самарской группы НК "Роснефть", его проектная мощность составляет более 8,8 миллионов тонн нефти в год.

Предприятие является одним из главных производителей горючего для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта, предназначенное для турбореактивных дозвуковых и некоторых сверхзвуковых самолетов типа Су-27 и Ту-22М3. Эти самолеты, в частности, используются для ракетных ударов оккупационной армией РФ по Украине. Поделиться

В ночь на 10 марта российские паблики со ссылкой на местных жителей сообщили, что в Самарской области звучали громкие взрывы. Отмечалось, что дроны атаковали входящий в группу "Роснефти" Новокуйбышевский НПЗ. Telegram-каналы писали, что на предприятии зафиксировано возгорание.