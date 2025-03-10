Производит горючее для сверхзвуковых самолетов. ГУР дронами атаковали Новокуйбышевский НПЗ — источники

В ночь на 10 марта украинские беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, среди прочего производящий горючее для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов. Об этом сообщили источники Online.UA в ГУР.
Главные тезисы
- Новокуйбышевский НПЗ стал целью атаки украинских дронов, которые целились в предприятие, производящее горючее для сверхзвуковых самолетов.
- Атаку проводило Главное управление разведки МОУ.
- Новокуйбышевский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий, специализирующееся на производстве горючего для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов.
ГУР дронами атаковали Новокуйбышевский НПЗ — источники
По словам источников, за спецоперацией стоит Главное управление разведки МОУ.
"Прилеты" по заводу состоялись около двух ночи по местному времени, их было слышно сразу в нескольких районах города. Очевидцы в местных пабликах сообщили о серии взрывов на НПЗ и отмечают, что на объекте не успели до конца завершить монтаж защитных сеток, которые должны обезопасить завод от дроновых атак.
Новокуйбышевский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов Самарской группы НК "Роснефть", его проектная мощность составляет более 8,8 миллионов тонн нефти в год.
В ночь на 10 марта российские паблики со ссылкой на местных жителей сообщили, что в Самарской области звучали громкие взрывы. Отмечалось, что дроны атаковали входящий в группу "Роснефти" Новокуйбышевский НПЗ. Telegram-каналы писали, что на предприятии зафиксировано возгорание.
Позже российские СМИ писали, что в Новокуйбышевске Самарской области горит склад на площади 1500 кв.
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