Виробляє пальне для надзвукових літаків. ГУР дронами атакували Новокуйбишевський НПЗ — джерела
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Виробляє пальне для надзвукових літаків. ГУР дронами атакували Новокуйбишевський НПЗ — джерела

НПЗ
Джерело:  online.ua

У ніч на 10 березня українські безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який серед іншого виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків. Про це повідомили джерела Online.UA у ГУР.

Головні тези:

  • У ніч на 10 березня українські дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Росії, що виробляє пальне для надзвукових літаків.
  • Спецоперацію, що стояла за атакою на завод, проводило Головне управління розвідки МОУ.
  • Нафтопереробний завод є одним з найпотужніших серед заводів НК "Роснєфть" та виробляє пальне для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку.

ГУР дронами атакували Новокуйбишевський НПЗ — джерела

За словами джерел, за спецоперацією стоїть Головне управління розвідки МОУ.

"Прильоти" по заводу відбулися близько другої ночі за місцевим часом, їх було чути відразу в кількох районах міста. Очевидці у місцевих пабліках повідомили про серію вибухів на НПЗ та зазначають, що на обʼєкті не встигли до кінця завершити монтаж захисних сіток, які мали б убезпечити завод від дронових атак.

Скрини з російських пабліків

Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК "Роснєфть", його проєктна потужність складає понад 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

Підприємство є одним з головних виробників пального для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку, призначене для турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків типу Су-27 та Ту-22М3. Ці літаки, зокрема, застосовуються для ракетних ударів окупаційною армією РФ по Україні.

В ніч на 10 березня російські пабліки з посиланням на місцевих жителів повідомили, що в Самарській області РФ лунали гучні вибухи. Зазначалось, що дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ, який входить до групи "Роснєфті". Telegram-канали писали, що на підприємстві зафіксовано загоряння.

Пізніше російські ЗМІ писали, що у Новокуйбишевську Самарської області горить склад на площі 1500 кв м.

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