Виробляє пальне для надзвукових літаків. ГУР дронами атакували Новокуйбишевський НПЗ — джерела

У ніч на 10 березня українські безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який серед іншого виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків. Про це повідомили джерела Online.UA у ГУР.
Головні тези:
- У ніч на 10 березня українські дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Росії, що виробляє пальне для надзвукових літаків.
- Спецоперацію, що стояла за атакою на завод, проводило Головне управління розвідки МОУ.
- Нафтопереробний завод є одним з найпотужніших серед заводів НК "Роснєфть" та виробляє пальне для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку.
ГУР дронами атакували Новокуйбишевський НПЗ — джерела
За словами джерел, за спецоперацією стоїть Головне управління розвідки МОУ.
"Прильоти" по заводу відбулися близько другої ночі за місцевим часом, їх було чути відразу в кількох районах міста. Очевидці у місцевих пабліках повідомили про серію вибухів на НПЗ та зазначають, що на обʼєкті не встигли до кінця завершити монтаж захисних сіток, які мали б убезпечити завод від дронових атак.
Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК "Роснєфть", його проєктна потужність складає понад 8,8 мільйона тонн нафти на рік.
В ніч на 10 березня російські пабліки з посиланням на місцевих жителів повідомили, що в Самарській області РФ лунали гучні вибухи. Зазначалось, що дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ, який входить до групи "Роснєфті". Telegram-канали писали, що на підприємстві зафіксовано загоряння.
Пізніше російські ЗМІ писали, що у Новокуйбишевську Самарської області горить склад на площі 1500 кв м.
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