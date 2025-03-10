Виробляє пальне для надзвукових літаків. ГУР дронами атакували Новокуйбишевський НПЗ — джерела

У ніч на 10 березня українські безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який серед іншого виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків. Про це повідомили джерела Online.UA у ГУР.

ГУР дронами атакували Новокуйбишевський НПЗ — джерела

За словами джерел, за спецоперацією стоїть Головне управління розвідки МОУ.

"Прильоти" по заводу відбулися близько другої ночі за місцевим часом, їх було чути відразу в кількох районах міста. Очевидці у місцевих пабліках повідомили про серію вибухів на НПЗ та зазначають, що на обʼєкті не встигли до кінця завершити монтаж захисних сіток, які мали б убезпечити завод від дронових атак.

Скрини з російських пабліків

Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК "Роснєфть", його проєктна потужність складає понад 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

Підприємство є одним з головних виробників пального для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку, призначене для турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків типу Су-27 та Ту-22М3. Ці літаки, зокрема, застосовуються для ракетних ударів окупаційною армією РФ по Україні. Поширити

В ніч на 10 березня російські пабліки з посиланням на місцевих жителів повідомили, що в Самарській області РФ лунали гучні вибухи. Зазначалось, що дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ, який входить до групи "Роснєфті". Telegram-канали писали, що на підприємстві зафіксовано загоряння.