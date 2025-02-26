У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження Туапсинського НПЗ та військових аеродромів «Саки» і «Кача»

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 26 лютого завдали ударів по низці стратегічних об’єктів російських загарбників у Краснодарському краї РФ та на тимчасово окупованій території українського Криму.