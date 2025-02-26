У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження Туапсинського НПЗ та військових аеродромів «Саки» і «Кача»
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У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження Туапсинського НПЗ та військових аеродромів «Саки» і «Кача»

Генштаб ЗСУ
бавовна

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 26 лютого завдали ударів по низці стратегічних об’єктів російських загарбників у Краснодарському краї РФ та на тимчасово окупованій території українського Криму.

Головні тези:

  • Силами Українських Збройних Сил та Головного управління розвідки завдавано ударів по Туапсинському НПЗ та військовим аеродромам у Краснодарському краї РФ та на тимчасово окупованій території українського Криму.
  • Туапсинський НПЗ, який переробляє 12 млн тонн нафти щорічно та постачає понад 90% вироблених нафтопродуктів на експорт, отримав удари
  • Зафіксовано щонайменше 40 вибухів у районі заводу та пошкодження інфраструктури.

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Серед іншого, здійснено вогневе ураження військових аеродромів «Саки» і «Кача», а також Туапсинського нафтопереробного заводу.

Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн/рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів постачається на експорт. Також підприємство активно залучене у забезпеченні російської окупаційної армії. У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу.

Результати ураження уточнюються.

Удари по військових та стратегічних об’єктах, залучених у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватимуть.

Раніше стало відомо, що ГУР завдали масованого удару дронами по Туапсинському нафтопереробному заводу.

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