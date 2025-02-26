У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження Туапсинського НПЗ та військових аеродромів «Саки» і «Кача»

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 26 лютого завдали ударів по низці стратегічних об’єктів російських загарбників у Краснодарському краї РФ та на тимчасово окупованій території українського Криму.
Головні тези:
- Силами Українських Збройних Сил та Головного управління розвідки завдавано ударів по Туапсинському НПЗ та військовим аеродромам у Краснодарському краї РФ та на тимчасово окупованій території українського Криму.
- Туапсинський НПЗ, який переробляє 12 млн тонн нафти щорічно та постачає понад 90% вироблених нафтопродуктів на експорт, отримав удари
- Зафіксовано щонайменше 40 вибухів у районі заводу та пошкодження інфраструктури.
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Серед іншого, здійснено вогневе ураження військових аеродромів «Саки» і «Кача», а також Туапсинського нафтопереробного заводу.
Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн/рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів постачається на експорт. Також підприємство активно залучене у забезпеченні російської окупаційної армії. У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу.
Результати ураження уточнюються.
Удари по військових та стратегічних об’єктах, залучених у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватимуть.
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