В Генштабе ВСУ подтвердили поражение Туапсинского НПЗ и военных аэродромов "Саки" и "Кача"

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 26 февраля нанесли удары по ряду стратегических объектов российских захватчиков в Краснодарском крае РФ и на временно оккупированной территории украинского Крыма.

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Среди прочего произведено огненное поражение военных аэродромов «Саки» и «Кача», а также Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

Туапсинский НПЗ производит переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Более 90% производимых нефтепродуктов поставляется на экспорт. Также предприятие активно вовлечено в обеспечение российской оккупационной армии. В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода.

Результаты поражения уточняются.

Удары по военным и стратегическим объектам, привлеченным в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, будут продолжаться.