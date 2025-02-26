В Генштабе ВСУ подтвердили поражение Туапсинского НПЗ и военных аэродромов "Саки" и "Кача"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение Туапсинского НПЗ и военных аэродромов "Саки" и "Кача"

Генштаб ВСУ
бавовна
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Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 26 февраля нанесли удары по ряду стратегических объектов российских захватчиков в Краснодарском крае РФ и на временно оккупированной территории украинского Крыма.

Главные тезисы

  • Силы беспилотных систем и ГУР Вооруженных Сил Украины успешно поразили Туапсинский НПЗ и военные аэродромы в Крыму.
  • Туапсинский НПЗ, осуществляющий переработку 12 млн тонн нефти ежегодно, получил удары, повреждение инфраструктуры и не менее 40 взрывов.
  • Результаты поражения на заводе уточняются, но продолжение ударов по стратегическим объектам против России будет продолжаться.

В Генштабе подтвердили удачную "бавовну" в Крыму и Краснодарском крае

Среди прочего произведено огненное поражение военных аэродромов «Саки» и «Кача», а также Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

Туапсинский НПЗ производит переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Более 90% производимых нефтепродуктов поставляется на экспорт. Также предприятие активно вовлечено в обеспечение российской оккупационной армии. В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода.

Результаты поражения уточняются.

Удары по военным и стратегическим объектам, привлеченным в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, будут продолжаться.

Ранее стало известно, что ГУР нанесли массированный удар дронами по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу.

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