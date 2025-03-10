Дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ — відео

10 березня у Самарській області Росії пролунали кілька вибухів на тлі заяв про загрозу повітряної атаки. У регіоні були зафіксовані безпілотники.

“Бавовна” на Новокуйбишевському НПЗ: що відомо

У мережі з'явилися кадри начебто в районі міста Новокуйбишевськ, на них були спалахи та було чути вибухи.

Крім того, в інтернеті висловлювали припущення, що ціллю дронового удару став Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи "Роснєфті".

Вже вранці в мережі оприлюднили відео з пожежею у Новокуйбишевську після нічної повітряної атаки.

Міноборони РФ вранці у своєму звіті щодо "відбиття" атаки безпілотників стверджувало, що у Самарській області начебто було ліквідовано три БПЛА цієї ночі.

Варто нагадати також, що цей НПЗ вже двічі зазнавав атаки БпЛА майже рівно рік тому.

У ЦПД відреагували на атаку на Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповів, що потужність даного російського нафтопереробного заводу сягає 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

Був атакований Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Його потужність сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у рф. Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне паливо та мазут, які критично важливі для транспорту і військової техніки. Андрій Коваленко Керівник ЦПД