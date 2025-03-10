Дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ — видео

10 марта в Самарской области России прогремели несколько взрывов на фоне заявлений об угрозе воздушной атаки. В регионе были зафиксированы беспилотники.
Главные тезисы
- В Самарской области России произошла ночная атака дронов на Новокуйбышевский НПЗ, имеющий стратегическое значение для России.
- Новокуйбышевский НПЗ производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут, критически важные для транспорта и военной техники.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины отметил, что мощность Новокуйбышевского НПЗ составляет 8,8 млн тонн нефти в год.
"Бавовна" на Новокуйбышевском НПЗ: что известно
В сети появились кадры якобы в районе города Новокуйбышевска, на них были вспышки и слышались взрывы.
Кроме того, в интернете высказывали предположение, что целью дронового удара стал входящий в группу "Роснефти" Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
Уже утром в сети был обнародован видео с пожаром в Новокуйбышевске после ночной воздушной атаки.
Минобороны РФ утром в своем отчете по "отражению" атаки беспилотников утверждало, что в Самарской области якобы были ликвидированы три БПЛА этой ночью.
Стоит напомнить также, что этот НПЗ уже дважды подвергался атаке БпЛА почти ровно год назад.
В ЦПИ отреагировали на атаку на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко рассказал, что мощность данного российского нефтеперерабатывающего завода составляет 8,8 миллиона тонн нефти в год.
Для армии России этот НПЗ имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает стабильные поставки горючего для военных операций.
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