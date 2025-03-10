Дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ — видео

10 марта в Самарской области России прогремели несколько взрывов на фоне заявлений об угрозе воздушной атаки. В регионе были зафиксированы беспилотники.

"Бавовна" на Новокуйбышевском НПЗ: что известно

В сети появились кадры якобы в районе города Новокуйбышевска, на них были вспышки и слышались взрывы.

Кроме того, в интернете высказывали предположение, что целью дронового удара стал входящий в группу "Роснефти" Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

Уже утром в сети был обнародован видео с пожаром в Новокуйбышевске после ночной воздушной атаки.

Минобороны РФ утром в своем отчете по "отражению" атаки беспилотников утверждало, что в Самарской области якобы были ликвидированы три БПЛА этой ночью.

Стоит напомнить также, что этот НПЗ уже дважды подвергался атаке БпЛА почти ровно год назад.

В ЦПИ отреагировали на атаку на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко рассказал, что мощность данного российского нефтеперерабатывающего завода составляет 8,8 миллиона тонн нефти в год.

Был атакован Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Его мощность достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в России. Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут, критически важные для транспорта и военной техники. Андрей Коваленко Руководитель ЦПИ