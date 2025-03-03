Атака дронов. В России горит Уфимский НПЗ — видео
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Атака дронов. В России горит Уфимский НПЗ — видео

бавовна
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Источник:  KOVALENKO

Ночью 3 марта ударные беспилотники атаковали Уфимский нефтеперерабатывающий завод в России, находящийся более чем в 1500 км от границы с Украиной.

Главные тезисы

  • Уфимский НПЗ в России подвергся атаке дронов, что привело к пожару на территории завода.
  • Завод является одним из крупнейших в России, с мощностью около 20 миллионов тонн нефти в год, и имеет стратегическое значение для поставок топлива вооруженным силам.

Дроны атаковали Уфимский НПЗ

По информации, обнародованной в российских Telegram-каналах, взрыв на территории Уфимского НПЗ произошел в 2:38 по местному времени.

Пожар на НПЗ охватил 100 квадратных метров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечает, что Уфимский НПЗ является одним из самых больших в России. Мощность этого нефтеперерабатывающего комплекса, состоящего из нескольких предприятий, составляет около 20 миллионов тонн нефти в год.

Уфа является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих центров России. По общим объемам переработки регион Башкортостан входит в топ-5 нефтеперерабатывающих центров страны. НПЗ имеет стратегическое значение для армии РФ, поскольку входит в группу предприятий, снабжающих топливом вооруженные силы.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель ЦПИ

Глава Башкортостана пока никак не комментировал ситуацию в республике.

В то же время, российские пропагандистские издания со ссылкой на МЧС утром написали, что предварительной причиной пожара на НПЗ в Уфе якобы "стали технологические процессы".

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