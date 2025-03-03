Атака дронов. В России горит Уфимский НПЗ — видео

Ночью 3 марта ударные беспилотники атаковали Уфимский нефтеперерабатывающий завод в России, находящийся более чем в 1500 км от границы с Украиной.

Дроны атаковали Уфимский НПЗ

По информации, обнародованной в российских Telegram-каналах, взрыв на территории Уфимского НПЗ произошел в 2:38 по местному времени.

Пожар на НПЗ охватил 100 квадратных метров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечает, что Уфимский НПЗ является одним из самых больших в России. Мощность этого нефтеперерабатывающего комплекса, состоящего из нескольких предприятий, составляет около 20 миллионов тонн нефти в год.

Уфа является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих центров России. По общим объемам переработки регион Башкортостан входит в топ-5 нефтеперерабатывающих центров страны. НПЗ имеет стратегическое значение для армии РФ, поскольку входит в группу предприятий, снабжающих топливом вооруженные силы. Андрей Коваленко Руководитель ЦПИ

Глава Башкортостана пока никак не комментировал ситуацию в республике.