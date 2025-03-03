Атака дронів. У Росії палає Уфимський НПЗ — відео
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Атака дронів. У Росії палає Уфимський НПЗ — відео

бавовна
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Джерело:  KOVALENKO

Вночі 3 березня ударні безпілотники атакували Уфимський нафтопереробний завод у Росії, що знаходиться більш ніж за 1500 км від кордону з Україною.

Головні тези:

  • Атака дронів вночі 3 березня призвела до пожежі на Уфимському нафтопереробному заводі в Росії.
  • Уфимський НПЗ є одним із найбільших в Росії з потужністю близько 20 мільйонів тонн нафти на рік.
  • Пожежа на НПЗ в Уфі охопила 100 квадратних метрів території і має стратегічне значення для армії РФ через постачання палива збройним силам.

Дрони атакували Уфимський НПЗ

За інформацією, оприлюдненою в російських Telegram-каналах, вибух на території Уфимського НПЗ пролунав о 2:38 за місцевим часом.

Пожежа на НПЗ охопила 100 квадратних метрів.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначає, що Уфимський НПЗ є одним із найбільших в Росії. Потужність цього нафтопереробного комплексу, який складається з кількох підприємств, загалом становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни. НПЗ має стратегічне значення для армії РФ, оскільки входить до групи підприємств, які забезпечують паливом збройні сили.

Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

Керівник ЦПД

Глава Башкортостану поки що ніяк не коментував ситуацію в республіці.

Водночас російські пропагандистські видання з посиланням на МНС вранці написали, що попередньою причиною пожежі на НПЗ в Уфі нібито "стали технологічні процеси".

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