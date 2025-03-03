Атака дронів. У Росії палає Уфимський НПЗ — відео

Вночі 3 березня ударні безпілотники атакували Уфимський нафтопереробний завод у Росії, що знаходиться більш ніж за 1500 км від кордону з Україною.
Головні тези:
- Атака дронів вночі 3 березня призвела до пожежі на Уфимському нафтопереробному заводі в Росії.
- Уфимський НПЗ є одним із найбільших в Росії з потужністю близько 20 мільйонів тонн нафти на рік.
- Пожежа на НПЗ в Уфі охопила 100 квадратних метрів території і має стратегічне значення для армії РФ через постачання палива збройним силам.
Дрони атакували Уфимський НПЗ
За інформацією, оприлюдненою в російських Telegram-каналах, вибух на території Уфимського НПЗ пролунав о 2:38 за місцевим часом.
Пожежа на НПЗ охопила 100 квадратних метрів.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначає, що Уфимський НПЗ є одним із найбільших в Росії. Потужність цього нафтопереробного комплексу, який складається з кількох підприємств, загалом становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік.
Глава Башкортостану поки що ніяк не коментував ситуацію в республіці.
Водночас російські пропагандистські видання з посиланням на МНС вранці написали, що попередньою причиною пожежі на НПЗ в Уфі нібито "стали технологічні процеси".
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