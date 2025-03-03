Атака дронів. У Росії палає Уфимський НПЗ — відео

Вночі 3 березня ударні безпілотники атакували Уфимський нафтопереробний завод у Росії, що знаходиться більш ніж за 1500 км від кордону з Україною.

Дрони атакували Уфимський НПЗ

За інформацією, оприлюдненою в російських Telegram-каналах, вибух на території Уфимського НПЗ пролунав о 2:38 за місцевим часом.

Пожежа на НПЗ охопила 100 квадратних метрів.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначає, що Уфимський НПЗ є одним із найбільших в Росії. Потужність цього нафтопереробного комплексу, який складається з кількох підприємств, загалом становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни. НПЗ має стратегічне значення для армії РФ, оскільки входить до групи підприємств, які забезпечують паливом збройні сили. Андрій Коваленко Керівник ЦПД

Глава Башкортостану поки що ніяк не коментував ситуацію в республіці.