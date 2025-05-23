В России разбился вертолет "Ми-8" вместе с экипажем — видео

Российские оппозиционные СМИ сообщают о новой авиакатастрофе в стране-агрессорке. В этот раз разбился вражеский вертолет “Ми-8”. По предварительным данным, весь экипаж погиб.

Что известно о падении “Ми-8”

Согласно последним данным, она произошла в Орловской области России.

Местные жители успели запечатлеть на видео последние события.

Впоследствии оппозиционные СМИ узнали, что инцидент произошел около 14.00 в районе поселка Нарышкино Урицкого района.

По словам свидетелей, сразу после падения воздушного судна вспыхнул пожар, а затем были слышны хлопки и взрывы.

Как утверждает российский телеграмм-канал "Радар ВРВ", весь экипаж погиб.

Новостные паблики уже написали о ситуации, так что и мы расскажем. Произошло крушение военного вертолета «Ми-8», в данную секунду происходит детонация боеприпасов, которые нес на себе вертолет. Пилоты погибли, — сказано в сообщении. Поделиться

Фото: скриншот

"Ми-8" — советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов.

Что важно понимать, это самый массовый в мире вертолет с двумя двигателями, один из самых массовых вертолетов в истории авиации.