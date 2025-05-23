В России разбился вертолет "Ми-8" вместе с экипажем — видео

Российские оппозиционные СМИ сообщают о новой авиакатастрофе в стране-агрессорке. В этот раз разбился вражеский вертолет “Ми-8”. По предварительным данным, весь экипаж погиб.
Главные тезисы
- Катастрофа произошла в районе поселка Нарышкино Урицкого района.
- По информации оппозиционных СМИ и свидетелей, после падения вертолета вспыхнул пожар и начались взрывы.
Что известно о падении “Ми-8”
Согласно последним данным, она произошла в Орловской области России.
Местные жители успели запечатлеть на видео последние события.
Впоследствии оппозиционные СМИ узнали, что инцидент произошел около 14.00 в районе поселка Нарышкино Урицкого района.
По словам свидетелей, сразу после падения воздушного судна вспыхнул пожар, а затем были слышны хлопки и взрывы.
Как утверждает российский телеграмм-канал "Радар ВРВ", весь экипаж погиб.
"Ми-8" — советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов.
Что важно понимать, это самый массовый в мире вертолет с двумя двигателями, один из самых массовых вертолетов в истории авиации.
Его часто используют для выполнения многих гражданских и военных задач.
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