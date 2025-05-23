В дельте Днепра началось ожесточенное сражение между ВСУ и армией РФ

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин официально подтвердил, что в Херсонской области российские захватчики делают все возможное, чтобы оттеснить украинских воинов от Антоновских мостов возле Херсона и захватить острова в дельте Днепра.

Что происходит на Херсонщине

Как отметил Владислав Волошин, на указанном участке фронта враг активизировал авиацию и увеличил количество дроновых ударов.

Более того, армия РФ не уменьшает количество штурмовых действий и артиллерийских обстрелов по позициям украинских защитников и прилегающих к линии боевого столкновения населенных пунктах.

Так, указано, что на Приднепровском направлении российские захватчики проводят перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжению попыток захватить островную зону Днепра.

Спикер Сил обороны юга также отметил, что в Херсонской области противник сконцентрировал на нескольких точках штурмовые группы для проведения форсирующих действий небольшими группами пехоты.

Более того, указано, что армия РФ делает все возможное, чтобы вытеснить украинских воинов от Антоновских мостов.