В дельте Днепра началось ожесточенное сражение между ВСУ и армией РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В дельте Днепра началось ожесточенное сражение между ВСУ и армией РФ

Что происходит на Херсонщине
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин официально подтвердил, что в Херсонской области российские захватчики делают все возможное, чтобы оттеснить украинских воинов от Антоновских мостов возле Херсона и захватить острова в дельте Днепра.

Главные тезисы

  • Армия РФ наращивает штурмовые действия и артиллерийские обстрелы по позициям украинских воинов.
  • Противник пытается взять под контроль сразу несколько островов.

Что происходит на Херсонщине

Как отметил Владислав Волошин, на указанном участке фронта враг активизировал авиацию и увеличил количество дроновых ударов.

Более того, армия РФ не уменьшает количество штурмовых действий и артиллерийских обстрелов по позициям украинских защитников и прилегающих к линии боевого столкновения населенных пунктах.

Так, указано, что на Приднепровском направлении российские захватчики проводят перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжению попыток захватить островную зону Днепра.

Спикер Сил обороны юга также отметил, что в Херсонской области противник сконцентрировал на нескольких точках штурмовые группы для проведения форсирующих действий небольшими группами пехоты.

Более того, указано, что армия РФ делает все возможное, чтобы вытеснить украинских воинов от Антоновских мостов.

Также пытается на юге островной зоны взять под контроль несколько островов. В частности, это Забич, Нестрига, Козулиский.

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