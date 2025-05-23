Трамп анонсировал масштабный обмен пленными между Украиной и РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Трамп анонсировал масштабный обмен пленными между Украиной и РФ

Трамп сообщил о договоренности Украины и РФ
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Источник:  online.ua

23 мая американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что между Россией и Украиной согласован масштабный обмен пленными. Сам процесс продолжается.

Главные тезисы

  • Киев и Москва договорились об обмене в формате "1000 на 1000".
  • По убеждению Трампа, это соглашение – шаг к чему-то большему.

Трамп сообщил о договоренности Украины и РФ

Как уже упоминалось ранее, 22 мая украинский лидер Владимир Зеленский созвал совещание по подготовке обмена после того, как в Турции во время переговоров между Россией и Украиной была достигнута договоренность об обмене в формате "1000 на 1000".

Уже 23 мая Трамп на официальном уровне прокомментировал последние события.

(Договоренность о — ред.) масштабном обмене пленными между Россией и Украиной только что была финализирована.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По его словам, она вступит в силу в ближайшее время.

Поздравляем обе стороны с достижением этой договоренности. Может ли это стать началом чего-нибудь великого? — поинтересовался глава Белого дома.

Что важно понимать, на момент заявления Трампа ни Украине, ни Россия не подтвердила факт достижения договоренности или проведения обмена.

Согласно данным украинских журналистов, обмен еще продолжается.

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