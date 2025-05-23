Трамп анонсировал масштабный обмен пленными между Украиной и РФ

23 мая американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что между Россией и Украиной согласован масштабный обмен пленными. Сам процесс продолжается.

Трамп сообщил о договоренности Украины и РФ

Как уже упоминалось ранее, 22 мая украинский лидер Владимир Зеленский созвал совещание по подготовке обмена после того, как в Турции во время переговоров между Россией и Украиной была достигнута договоренность об обмене в формате "1000 на 1000".

Уже 23 мая Трамп на официальном уровне прокомментировал последние события.

(Договоренность о — ред.) масштабном обмене пленными между Россией и Украиной только что была финализирована. Дональд Трамп Президент США

По его словам, она вступит в силу в ближайшее время.

Поздравляем обе стороны с достижением этой договоренности. Может ли это стать началом чего-нибудь великого? — поинтересовался глава Белого дома. Поделиться

Что важно понимать, на момент заявления Трампа ни Украине, ни Россия не подтвердила факт достижения договоренности или проведения обмена.