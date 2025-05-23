Трамп анонсировал масштабный обмен пленными между Украиной и РФ

23 мая американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что между Россией и Украиной согласован масштабный обмен пленными. Сам процесс продолжается.
Главные тезисы
- Киев и Москва договорились об обмене в формате "1000 на 1000".
- По убеждению Трампа, это соглашение – шаг к чему-то большему.
Трамп сообщил о договоренности Украины и РФ
Как уже упоминалось ранее, 22 мая украинский лидер Владимир Зеленский созвал совещание по подготовке обмена после того, как в Турции во время переговоров между Россией и Украиной была достигнута договоренность об обмене в формате "1000 на 1000".
Уже 23 мая Трамп на официальном уровне прокомментировал последние события.
По его словам, она вступит в силу в ближайшее время.
Что важно понимать, на момент заявления Трампа ни Украине, ни Россия не подтвердила факт достижения договоренности или проведения обмена.
Согласно данным украинских журналистов, обмен еще продолжается.
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