Трамп анонсував масштабний обмін полоненими між Україною та РФ

23 травня американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що між Росією та Україною узгоджений масштабний обмін полоненими. Сам процес наразі триває.
Головні тези:
- Київ та Москва домовилися про обміну у форматі “1000 на 1000”.
- На переконання Трампа, ця угода - крок до чогось більшого.
Трамп повідомив про домовленість України та РФ
Як уже згадувалося раніше, 22 травня український лідер Володимир Зеленський скликав нараду з підготовки обміну після того, як у Туреччині під час переговорів між Росією та Україною було досягнути домовленості про обмін у форматі "1000 на 1000".
Уже 23 травня Трамп на офіційному рівні прокоментував останні події.
За його словами, вона набуде чинності найближчим часом.
Що важливо розуміти, на момент заяви Трампа ні Україні, ні Росія не підтвердила факт досягнення домовленості чи проведення обміну.
Згідно з даними українських журналістів, наразі обмін ще триває.
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