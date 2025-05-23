Трамп анонсував масштабний обмін полоненими між Україною та РФ

23 травня американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що між Росією та Україною узгоджений масштабний обмін полоненими. Сам процес наразі триває.

Трамп повідомив про домовленість України та РФ

Як уже згадувалося раніше, 22 травня український лідер Володимир Зеленський скликав нараду з підготовки обміну після того, як у Туреччині під час переговорів між Росією та Україною було досягнути домовленості про обмін у форматі "1000 на 1000".

Уже 23 травня Трамп на офіційному рівні прокоментував останні події.

(Домовленість про — ред.) масштабний обмін полоненими між Росією та Україною щойно було фіналізовано. Дональд Трамп Президент США

За його словами, вона набуде чинності найближчим часом.

Вітаємо обидві сторони з досягненням цієї домовленості. Чи може це стати початком чогось великого? — поцікавився очільник Білого дому. Поширити

Що важливо розуміти, на момент заяви Трампа ні Україні, ні Росія не підтвердила факт досягнення домовленості чи проведення обміну.