Трамп анонсував масштабний обмін полоненими між Україною та РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Трамп анонсував масштабний обмін полоненими між Україною та РФ

Трамп повідомив про домовленість України та РФ
Джерело:  online.ua

23 травня американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що між Росією та Україною узгоджений масштабний обмін полоненими. Сам процес наразі триває.

Головні тези:

  • Київ та Москва домовилися про обміну у форматі “1000 на 1000”.
  • На переконання Трампа, ця угода - крок до чогось більшого.

Трамп повідомив про домовленість України та РФ

Як уже згадувалося раніше, 22 травня український лідер Володимир Зеленський скликав нараду з підготовки обміну після того, як у Туреччині під час переговорів між Росією та Україною було досягнути домовленості про обмін у форматі "1000 на 1000".

Уже 23 травня Трамп на офіційному рівні прокоментував останні події.

(Домовленість про — ред.) масштабний обмін полоненими між Росією та Україною щойно було фіналізовано.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За його словами, вона набуде чинності найближчим часом.

Вітаємо обидві сторони з досягненням цієї домовленості. Чи може це стати початком чогось великого? — поцікавився очільник Білого дому.

Що важливо розуміти, на момент заяви Трампа ні Україні, ні Росія не підтвердила факт досягнення домовленості чи проведення обміну.

Згідно з даними українських журналістів, наразі обмін ще триває.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на кордоні Фінляндії та Росії загострюється — що відомо
Фінляндія стурбована підозрілою активністю РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це трохи не елегантно". Кремль публічно принизив Ватикан
Росія продовжує затягувати мирний процес
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну балістикою та 175 дронами — як відпрацювала ППО
Повітряні Сили ЗСУ
Атака Росії на Україну 23 травня - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?