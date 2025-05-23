У дельті Дніпра почалася запекла битва між ЗСУ та армією РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У дельті Дніпра почалася запекла битва між ЗСУ та армією РФ

Що відбувається на Херсонщині
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин офіційно підтвердив, що на Херсонщині російські загарбники роблять все можливе, щоб відтіснити українських воїнів від Антонівських мостів біля Херсона та захопити острови в дельті Дніпра.

Головні тези:

  • Армія РФ нарощує штурмові дії та артилерійські обстріли по позиціях українських воїнів.
  • Противник намагається взяти під контроль одразу декілька островів.

Що відбувається на Херсонщині

Як зазначив Владислав Волошин, на вказаній ділянці фронту ворог активізував авіацію і збільшив кількість дронових ударів.

Ба більше, армія РФ не зменшує кількість штурмових дій і артилерійських обстрілів по позиціях українських оборонців й прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах.

Так, вказано, що на Придніпровському напрямку російські загарбники проводять перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра.

Речник Сил оборони півдня також наголосив, що на Херсонщині противник сконцентрував на декількох точках штурмові групи для проведення форсувальних дій невеликими групами піхоти.

Ба більше, вказано, що армія РФ робить все можливе, щоб витіснити українських воїнів від Антонівських мостів.

Також намагається на півдні острівної зони взяти під контроль декілька островів. Зокрема, це Забич, Нестрига, Козулиський. Там противник хоче "взяти" якийсь плацдарм, й далі поступово — острів за островом, протока за протокою — здійснити висадку на правий берег, — пояснив Волошин.

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