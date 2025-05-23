Мерц обратился к Си Цзиньпину ради спасения Украины

Немецкий лидер Фридрих Мерц призвал главу Китая Си Цзиньпина поддержать усилия западных стран на пути к прекращению огня и завершению захватнической войны России против Украины.

Детали переговоров Мерца и Си

Как сообщает пресс-служба правительства Германии, оба лидера провели конструктивные телефонные переговоры.

Мерц и Си в ходе беседы признали важность экономических отношений между Германией и Китаем.

Канцлер ФРГ указал, что на этом фоне нельзя игнорировать принципы честной конкуренции и взаимности.

Кроме того, лидеры озвучили свои позиции по международным и региональным вопросам, в частности, обсудили российскую захватническую войну против Украины.

Канцлер сообщил о совместных усилиях Европы и США для достижения скорейшего прекращения огня и призвал поддержать эти усилия, — сказано в сообщении. Поделиться

По убеждению самого Мерца, попытки добиться прекращения огня по-прежнему остаются на начальной стадии.

Он также озвучил предупреждение о том, что они могут затянуться на месяцы.