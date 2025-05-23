Мерц обратился к Си Цзиньпину ради спасения Украины
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Политика
Дата публикации

Мерц обратился к Си Цзиньпину ради спасения Украины

Детали переговоров Мерца и Си
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Немецкий лидер Фридрих Мерц призвал главу Китая Си Цзиньпина поддержать усилия западных стран на пути к прекращению огня и завершению захватнической войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Лидеры Германии и Китая провели конструктивные переговоры касательно важных экономических вопросов и международных угроз.
  • Мерц предупредил, что процесс прекращения огня может затянуться.

Детали переговоров Мерца и Си

Как сообщает пресс-служба правительства Германии, оба лидера провели конструктивные телефонные переговоры.

Мерц и Си в ходе беседы признали важность экономических отношений между Германией и Китаем.

Канцлер ФРГ указал, что на этом фоне нельзя игнорировать принципы честной конкуренции и взаимности.

Кроме того, лидеры озвучили свои позиции по международным и региональным вопросам, в частности, обсудили российскую захватническую войну против Украины.

Канцлер сообщил о совместных усилиях Европы и США для достижения скорейшего прекращения огня и призвал поддержать эти усилия, — сказано в сообщении.

По убеждению самого Мерца, попытки добиться прекращения огня по-прежнему остаются на начальной стадии.

Он также озвучил предупреждение о том, что они могут затянуться на месяцы.

Что важно понимать, американский лидер Дональд Трамп после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" приступят к переговорам о прекращении огня.

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