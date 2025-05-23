Мерц обратился к Си Цзиньпину ради спасения Украины

Немецкий лидер Фридрих Мерц призвал главу Китая Си Цзиньпина поддержать усилия западных стран на пути к прекращению огня и завершению захватнической войны России против Украины.
Главные тезисы
- Лидеры Германии и Китая провели конструктивные переговоры касательно важных экономических вопросов и международных угроз.
- Мерц предупредил, что процесс прекращения огня может затянуться.
Детали переговоров Мерца и Си
Как сообщает пресс-служба правительства Германии, оба лидера провели конструктивные телефонные переговоры.
Мерц и Си в ходе беседы признали важность экономических отношений между Германией и Китаем.
Канцлер ФРГ указал, что на этом фоне нельзя игнорировать принципы честной конкуренции и взаимности.
Кроме того, лидеры озвучили свои позиции по международным и региональным вопросам, в частности, обсудили российскую захватническую войну против Украины.
По убеждению самого Мерца, попытки добиться прекращения огня по-прежнему остаются на начальной стадии.
Он также озвучил предупреждение о том, что они могут затянуться на месяцы.
Что важно понимать, американский лидер Дональд Трамп после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" приступят к переговорам о прекращении огня.
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