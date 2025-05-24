Когда Россия начнет войну против НАТО — данные инсайдеров

Согласно данным издания The Telegraph, страна-агрессорка Россия очень активно укрепляет свою армию, а также совершенствует военную инфраструктуру. У российского диктатора Владимира Путина вполне конкретная цель — атаковать НАТО после завершения боевых действий с Украиной.
Главные тезисы
- Россия уже восстановила Ленинградский военный округ рядом с границами Финляндии, Эстонии и Латвии.
- Путин не решится на новое вторжение, пока ведет войну против Украины.
НАТО должен готовиться к нападению России
Журналисты обращают внимание на то, что новое спутниковое изображение зафиксировало колонны российских палаток, расширение баз и модернизацию арктических аэродромов вдоль границы с Финляндией и Норвегией.
По мнению военных аналитиков, последние действия указывают на то, что Россия активно готовится к новому противостоянию.
С заявлением на этот счет уже выступил руководитель стратегического планирования Сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми:
Нельзя игнорировать тот факт, что страна-агрессорка РФ восстановила Ленинградский военный округ, охватывающий территории вблизи Финляндии, Эстонии и Латвии.
Кроме того, указано, что бывшие бригады превращаются в дивизии численностью более 10 тысяч бойцов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-