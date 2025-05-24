Когда Россия начнет войну против НАТО — данные инсайдеров

Согласно данным издания The Telegraph, страна-агрессорка Россия очень активно укрепляет свою армию, а также совершенствует военную инфраструктуру. У российского диктатора Владимира Путина вполне конкретная цель — атаковать НАТО после завершения боевых действий с Украиной.

НАТО должен готовиться к нападению России

Журналисты обращают внимание на то, что новое спутниковое изображение зафиксировало колонны российских палаток, расширение баз и модернизацию арктических аэродромов вдоль границы с Финляндией и Норвегией.

По мнению военных аналитиков, последние действия указывают на то, что Россия активно готовится к новому противостоянию.

С заявлением на этот счет уже выступил руководитель стратегического планирования Сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми:

Мы видим подготовку к будущему, когда Россия вернет воюющие в Украине силы. Но количество войск на наших границах будет расти. Поделиться

Нельзя игнорировать тот факт, что страна-агрессорка РФ восстановила Ленинградский военный округ, охватывающий территории вблизи Финляндии, Эстонии и Латвии.

Кроме того, указано, что бывшие бригады превращаются в дивизии численностью более 10 тысяч бойцов.