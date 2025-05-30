РФ атакувала Україну балістикою та 90 дронами — як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну балістикою та 90 дронами — як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Під час повітряного бою з російськими загарбники, який тривав уночі 29-30 травня, українські сили ППО змогли знищити 26 ворожих ударних дронів. Окрім того, ще 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Головні тези:

  • Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Одещина та Донеччина.
  • Відбулося влучання засобів повітряного нападу ворога у 12 локаціях.

Атака РФ на Україну 29-30 травня — що відомо

Новий ворожий напад розпочався о 22:50 29 травня.

Російські окупанти здійснювали атаку 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Окрім того, противник завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області.

Ключові напрямки атаки — Харківщина, Одещина та Донеччина.

До знищення ворожих цілей були залучена авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 26 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Окрім того, вказано, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

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