РФ атаковала Украину баллистикой и 90 дронами — как отработала ПВО

Во время воздушного боя с российскими захватчиками, который длился ночью 29-30 мая, украинские силы ПВО смогли уничтожить 26 вражеских ударных дронов. Кроме того, еще 30 – локационно потерянные/подавлены РЭБ.

Атака РФ на Украину 29-30 мая — что известно

Новое вражеское нападение началось в 22:50 29 мая.

Российские оккупанты осуществляли атаку 90-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Орел, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

Кроме того, противник нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области.

Ключевые направления атаки — Харьковская, Одесская и Донецкая области.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 26 — сбиты огневыми средствами поражения, 30 — локационно потеряны/подавлены РЭБ. Поделиться

Кроме того, указано, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях.