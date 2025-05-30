Одесщина и Харьковщина попали под удары России — много пострадавших

Российские захватчики продолжают террор большинства регионов Украины. Так, по состоянию на утро 30 мая в Харьковской области известно о по меньшей мере 13 пострадавших. В Одесской области враг уничтожил отделение Новой Почты.

Что известно о ситуации в Харьковской области

Под удары врага попало троллейбусное депо в Слободском районе Харькова.

Повреждены 18 троллейбусов, 33 жилых дома, пострадали два работника предприятия.

Большинство транспорта мы раньше времени рассредоточили по городу — именно это спасло нас от значительно больших потерь. Но находившаяся в ремонте техника попала под удар: один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждений. Игорь Терехов Мэр Харькова

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, противник атаковал ударными дронами с. Василий Хутор Чугуевской общины.

Согласно последним данным, известно о 8 пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка.

Также указано, что в Слободском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадала 61-летняя женщина.

Еще два человека обратились за помощью к врачам в Харькове. Поделиться

Что известно о ситуации в Одесской области

В Одесской области из-за атаки российских дронов начался пожар. Также было разрушено отделение Новой Почты, повреждены рядом расположенные грузовые автомобили.

Спасатели совместно с работниками Нацгвардии ликвидировали пожар на площади 300 м кв.

По предварительным данным, никто не пострадал.