"Это возможно". Зеленский публично обратился к Сенату США

Как считает глава государства Владимир Зеленский, в настоящее время у Сената США нет никаких препятствий для того, чтобы принять новые санкции против России за отказ от прекращения огня против Украины.
Главные тезисы
- Усиление санкционного давления должно приблизить окончание войны.
- Новый американский законопроект предусматривает введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.
Зеленский просит Сенат США не медлить
Глава государства обратил внимание на то, что прямо сейчас "очень нужен" мощный пакет санкций не только от ЕС, но и США.
По мнению украинского лидера, именно усиление санкционного давления сможет приблизить возможности, "чтобы эта война закончилась как можно раньше".
Что важно понимать, сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вместе с 80 соавторами подали законопроект, предусматривающий дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия.
Речь идет о введении 500-процентной пошлины на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть.
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