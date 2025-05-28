"Это возможно". Зеленский публично обратился к Сенату США

Как считает глава государства Владимир Зеленский, в настоящее время у Сената США нет никаких препятствий для того, чтобы принять новые санкции против России за отказ от прекращения огня против Украины.

Зеленский просит Сенат США не медлить

Глава государства обратил внимание на то, что прямо сейчас "очень нужен" мощный пакет санкций не только от ЕС, но и США.

Россия не идет на прекращение огня. Я думаю, что сегодня ничто не мешает политической воле и голосованию в Сенате, чтобы этот пакет был принят. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению украинского лидера, именно усиление санкционного давления сможет приблизить возможности, "чтобы эта война закончилась как можно раньше".

Тогда их экономика и Путин будет это ощущать. И у их армии будет дефицит бюджета. Только так это возможно, — добавил Владимир Зеленский. Поделиться

Что важно понимать, сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вместе с 80 соавторами подали законопроект, предусматривающий дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия.