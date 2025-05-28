"Это пощечина". Мерц отреагировал на последние действия Путина

По мнению немецкого лидера Фридриха Мерца, поведение российского диктатора Владимира Путина в мирных переговорах указывает на стремление Москвы "тянуть время", а не реально договариваться о завершении войны.

Путин дал понять, что не собирается прекращать огонь

Своими мнениями по этому поводу канцлер ФРГ поделился на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.

Мерц обратил внимание мира на то, что Украина со своей стороны давно выразила готовность к безусловному прекращению огня.

Что касается российского диктатора, то он снова тянет время, в то же время усиливая террор.

Меморандум о переговорах, который анонсировал президент Путин неделю назад, мы все еще ждем. Массированные воздушные атаки в выходные, в частности, на Киев — это не язык мира, а язык войны. Это пощечина всем, кто работает над прекращением огня — в Украине, Европе и США. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

По словам немецкого лидера, на фоне последних событий он и его команда продолжат усиливать давление на Россию, чтобы уничтожить ее военную машину.

Что важно понимать, Владимир Зеленский прибыл в Берлин днем 28 мая — это его первый визит после прихода к власти нового правительства Германии.