"Это пощечина". Мерц отреагировал на последние действия Путина

По мнению немецкого лидера Фридриха Мерца, поведение российского диктатора Владимира Путина в мирных переговорах указывает на стремление Москвы "тянуть время", а не реально договариваться о завершении войны.
Главные тезисы
- Украина несколько раз выражала готовность к безусловному прекращению огня.
- Мерц отмечает важность продолжения давления на Россию для уничтожения ее военной машины.
Путин дал понять, что не собирается прекращать огонь
Своими мнениями по этому поводу канцлер ФРГ поделился на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Мерц обратил внимание мира на то, что Украина со своей стороны давно выразила готовность к безусловному прекращению огня.
Что касается российского диктатора, то он снова тянет время, в то же время усиливая террор.
По словам немецкого лидера, на фоне последних событий он и его команда продолжат усиливать давление на Россию, чтобы уничтожить ее военную машину.
Что важно понимать, Владимир Зеленский прибыл в Берлин днем 28 мая — это его первый визит после прихода к власти нового правительства Германии.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-