"Это пощечина". Мерц отреагировал на последние действия Путина
Категория
Политика
Дата публикации

"Это пощечина". Мерц отреагировал на последние действия Путина

Путин дал понять, что не собирается прекращать огонь
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Источник:  online.ua

По мнению немецкого лидера Фридриха Мерца, поведение российского диктатора Владимира Путина в мирных переговорах указывает на стремление Москвы "тянуть время", а не реально договариваться о завершении войны.

Главные тезисы

  • Украина несколько раз выражала готовность к безусловному прекращению огня.
  • Мерц отмечает важность продолжения давления на Россию для уничтожения ее военной машины.

Путин дал понять, что не собирается прекращать огонь

Своими мнениями по этому поводу канцлер ФРГ поделился на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.

Мерц обратил внимание мира на то, что Украина со своей стороны давно выразила готовность к безусловному прекращению огня.

Что касается российского диктатора, то он снова тянет время, в то же время усиливая террор.

Меморандум о переговорах, который анонсировал президент Путин неделю назад, мы все еще ждем. Массированные воздушные атаки в выходные, в частности, на Киев — это не язык мира, а язык войны. Это пощечина всем, кто работает над прекращением огня — в Украине, Европе и США.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

По словам немецкого лидера, на фоне последних событий он и его команда продолжат усиливать давление на Россию, чтобы уничтожить ее военную машину.

Что важно понимать, Владимир Зеленский прибыл в Берлин днем 28 мая — это его первый визит после прихода к власти нового правительства Германии.

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