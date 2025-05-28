"Це ляпас". Мерц відреагував на останні дії Путіна

На переконання німецького лідера Фрідріха Мерца, поведінка російського диктатора Володимира Путіна у мирних переговорах вказує на прагнення Москви "тягнути час", а не реально домовлятися про завершення війни.
Головні тези:
- Україна декілька разів висловлювала готовність на безумовне припинення вогню.
- Мерц наголошує на важливості продовження тиску на Росію для знищення її воєнної машини.
Путін дав зрозуміти, що не збирається припиняти вогонь
Своїми думками з цього приводу канцлер ФРН поділився під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Берліні.
Мерц звернув увагу світу на те, що Україна зі свого боку давно висловила готовність на безумовне припинення вогню.
Що стосується російського диктатора, то він знову тягне час, водночас посилюючи терор.
За словами німецького лідера, на тлі останніх подій він та його команда продовжать посилювати тиск на Росію, щоб знищити її воєнну машину.
Що важливо розуміти, Володимир Зеленський прибув до Берліна вдень 28 травня — це його перший візит після приходу до влади нового уряду Німеччини.
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