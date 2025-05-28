"Це ляпас". Мерц відреагував на останні дії Путіна

На переконання німецького лідера Фрідріха Мерца, поведінка російського диктатора Володимира Путіна у мирних переговорах вказує на прагнення Москви "тягнути час", а не реально домовлятися про завершення війни.

Путін дав зрозуміти, що не збирається припиняти вогонь

Своїми думками з цього приводу канцлер ФРН поділився під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Берліні.

Мерц звернув увагу світу на те, що Україна зі свого боку давно висловила готовність на безумовне припинення вогню.

Що стосується російського диктатора, то він знову тягне час, водночас посилюючи терор.

Меморандум стосовно перемовин, який анонсував президент Путін тиждень тому, ми все ще чекаємо. Масовані повітряні атаки у вихідні, зокрема на Київ — це не мова миру, а мова війни. Це ляпас усім, хто працює над припиненням вогню — в Україні, в Європі і у США. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

За словами німецького лідера, на тлі останніх подій він та його команда продовжать посилювати тиск на Росію, щоб знищити її воєнну машину.

Що важливо розуміти, Володимир Зеленський прибув до Берліна вдень 28 травня — це його перший візит після приходу до влади нового уряду Німеччини.