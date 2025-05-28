Мерц суттєво посилив військову підтримку України

28 травня німецький лідер Фрідріх Мерц офіційно оголосив про розширення військової допомоги для України з боку його держави. Це сталося на тлі його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленський, який перебуває з візитом у Берліні.
Головні тези:
- Оскільки Мерц нещодавно засекретив надання зброї Україні, однак окремі подробиці все ж розкрив.
- Зеленський наголосив, що він радий новим домовленостям з Німеччиною.
Мерц оголосив кілька важливих рішень щодо України
За словами канцлера ФРН, він не збирається розкривати усі подробиці запланованої військової допомоги, однак дещо розповісти готовий.
Німецький лідер також наголосив, що міністри оборони обох країн підпишуть заяву про наміри про придбання Німеччиною далекобійних систем українського виробництва.
На переконання Мерца, для України не має бути обмежень для застосування далекобійної зброї.
За словами Володимира Зеленський, він радий новим домовленостям щодо спільних проєктів з Німеччиною.
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