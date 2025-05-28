Мерц суттєво посилив військову підтримку України
Категорія
Україна
Дата публікації

Мерц суттєво посилив військову підтримку України

Мерц та Зеленський
Read in English
Джерело:  online.ua

28 травня німецький лідер Фрідріх Мерц офіційно оголосив про розширення військової допомоги для України з боку його держави. Це сталося на тлі його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленський, який перебуває з візитом у Берліні.

Головні тези:

  • Оскільки Мерц нещодавно засекретив надання зброї Україні, однак окремі подробиці все ж розкрив.
  •  Зеленський наголосив, що він радий новим домовленостям з Німеччиною.

Мерц оголосив кілька важливих рішень щодо України

За словами канцлера ФРН, він не збирається розкривати усі подробиці запланованої військової допомоги, однак дещо розповісти готовий.

Можу сказати, наша військова підтримка буде продовжена, і буде розширена для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому могла захистити себе від російської агресії. У зв'язку з цим хочу сказати, що ми надамо суттєву частину коштів на Starlink для України.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

Німецький лідер також наголосив, що міністри оборони обох країн підпишуть заяву про наміри про придбання Німеччиною далекобійних систем українського виробництва.

На переконання Мерца, для України не має бути обмежень для застосування далекобійної зброї.

Україна зможе в повному обсязі себе захищати, — підкреслив канцлер ФРН.

За словами Володимира Зеленський, він радий новим домовленостям щодо спільних проєктів з Німеччиною.

Ми не будемо публічно говорити всі деталі. Але сьогодні є наші домовленості про інвестиції у виробництво в Україні, передусім — зброї. Це виробництво дронів, — заявив український лідер.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін висунув Заходу нові вимоги щодо завершення війни проти України
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль озвучив умову для зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна
Яку вимогу вигадав Кремль
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Україна створює ракети дальністю до 2500 км — хто допоможе
Що відомо про плани України та Німеччини

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?