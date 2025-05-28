Мерц суттєво посилив військову підтримку України

Можу сказати, наша військова підтримка буде продовжена, і буде розширена для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому могла захистити себе від російської агресії. У зв'язку з цим хочу сказати, що ми надамо суттєву частину коштів на Starlink для України.