Путін висунув Заходу нові вимоги щодо завершення війни проти України

Згідно з даними Reuters, у майбутніх мирних переговорах російський диктатор Володимир Путін висуває умови щодо письмового зобов'язання з боку Заходу про нерозширення НАТО на схід та часткового зняття санкцій з РФ.
Головні тези:
- Путін налаштований остаточно заблокувати вступ до НАТО колишніх республік СРСР.
- Диктатор лякає Україну та Європу тим, що готовий воювати ще багато років.
Які вимоги вигадав Путін
Нелегітимний глава Кремля хоче заблокувати можливість прийняття до НАТО України, Молдови, Грузії та інших колишніх республік СРСР.
Ба більше, Путін вимагає, щоб Україна була нейтральною, а також щоб було вирішене питання заморожених російських суверенних активів.
За словами одного з інсайдерів, якщо диктатор усвідомить, що не зможе досягти мирної угоди на своїх умовах, він спробує продемонструвати Києву та Брюсселю, що "мир завтра буде ще більш болючим".
Ще одне анонімне джерело повідомило, що Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну.
Одна з головних проблем полягає в тому, що російський диктатора наразі менш схильний до територіальних компромісів, ніж будь-коли.
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