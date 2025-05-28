Коли Росія відчує наслідки санкцій — Зеленський назвав рік

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, уже в червні 2026 року країна-агресорка Росія по-справжньому відчує наслідки санкційного тиску з боку Заходу. Президент також додав, що Київ підрахував, яким тоді буде дефіцит бюджету ворога.

Зеленський спрогнозував подальший розвиток подій

Глава держави має надію, що до червня 2026 року війна уже закінчиться.

Попри це, росіяни навіть тоді буде відчувати наслідки санкційного тиску на свою економіку.

Вже від тих санкцій, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно… Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави відверто зізнається, що наразі складно зрозуміти, скільки всього у тіні та скільки у ворога ресурсів.

Він також озвучив прогноз, що економіка РФ не зможе зростати в 2026 році році і буде зменшуватись постійно.

Володимир Зеленський не приховує, що наразі ключовий виклик для України — це зростаючий військово-промисловий комплекс з компонентами, які йдуть з Китаю, з Тайваню, зі Штатів і деяких небагатьох компаній Європи.