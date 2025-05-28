Коли Росія відчує наслідки санкцій — Зеленський назвав рік

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, уже в червні 2026 року країна-агресорка Росія по-справжньому відчує наслідки санкційного тиску з боку Заходу. Президент також додав, що Київ підрахував, яким тоді буде дефіцит бюджету ворога.
Головні тези:
- На думку президента України, російська економіка буде поступово слабнути.
- Найголовніший виклик – це зростаючий військово-промисловий комплекс РФ.
Зеленський спрогнозував подальший розвиток подій
Глава держави має надію, що до червня 2026 року війна уже закінчиться.
Попри це, росіяни навіть тоді буде відчувати наслідки санкційного тиску на свою економіку.
Глава держави відверто зізнається, що наразі складно зрозуміти, скільки всього у тіні та скільки у ворога ресурсів.
Він також озвучив прогноз, що економіка РФ не зможе зростати в 2026 році році і буде зменшуватись постійно.
Володимир Зеленський не приховує, що наразі ключовий виклик для України — це зростаючий військово-промисловий комплекс з компонентами, які йдуть з Китаю, з Тайваню, зі Штатів і деяких небагатьох компаній Європи.
Що важливо розуміти, близько 30 найпотужніших підприємств ВПК Росії мають відповідні контракти з компаніями з цих країн.
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