Зеленський відреагував на можливий вихід Трампа з мирних переговорів

Президент США Дональд Трамп багато разів давав зрозуміти, що готовий вийти з мирного процесу щодо завершення війни РФ проти України, якщо сторони не домовляться про припинення вогню. За словами українського лідера Володимира Зеленського, він би не хотів, щоб це сталося.
Головні тези:
- Як вважає Зеленський, США не підтримають вихід України з контрольованих нею територій.
- Він також нагадав, що Штати відіграють вкрай важливу роль у переговорах з Росією.
Зеленський прокоментував розвиток мирного процесу
На переконання глави держави, Дональд Трампа та його команда в жодному разі не підтримають вихід України з територій, які вона контролює наразі.
Володимир Зеленський наголосив, що вимоги та ультиматуми з боку Кремля не змінять позицію Києва з цього приводу.
Він також наголоси, що не хоче, щоб Сполучені Штати виходили з мирних переговорів.
Як нагадав глава держави, Білий дім реалізовує вкрай важливі дипломатичні та санкційні завдання.
Окрім того, як відомо, були відновлені постачання зброї і підтримка розвідданими.
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