Зеленський відреагував на можливий вихід Трампа з мирних переговорів

Президент США Дональд Трамп багато разів давав зрозуміти, що готовий вийти з мирного процесу щодо завершення війни РФ проти України, якщо сторони не домовляться про припинення вогню. За словами українського лідера Володимира Зеленського, він би не хотів, щоб це сталося.

Зеленський прокоментував розвиток мирного процесу

На переконання глави держави, Дональд Трампа та його команда в жодному разі не підтримають вихід України з територій, які вона контролює наразі.

Володимир Зеленський наголосив, що вимоги та ультиматуми з боку Кремля не змінять позицію Києва з цього приводу.

Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться. Володимир Зеленський Президент України

Він також наголоси, що не хоче, щоб Сполучені Штати виходили з мирних переговорів.

Як нагадав глава держави, Білий дім реалізовує вкрай важливі дипломатичні та санкційні завдання.

Окрім того, як відомо, були відновлені постачання зброї і підтримка розвідданими.