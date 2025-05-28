Зеленський відреагував на можливий вихід Трампа з мирних переговорів
Категорія
Політика
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Зеленський відреагував на можливий вихід Трампа з мирних переговорів

Зеленський
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Джерело:  Інтерфакс-Україна

Президент США Дональд Трамп багато разів давав зрозуміти, що готовий вийти з мирного процесу щодо завершення війни РФ проти України, якщо сторони не домовляться про припинення вогню. За словами українського лідера Володимира Зеленського, він би не хотів, щоб це сталося.

Головні тези:

  • Як вважає Зеленський, США не підтримають вихід України з контрольованих нею територій.
  • Він також нагадав, що Штати відіграють вкрай важливу роль у переговорах з Росією.

Зеленський прокоментував розвиток мирного процесу

На переконання глави держави, Дональд Трампа та його команда в жодному разі не підтримають вихід України з територій, які вона контролює наразі.

Володимир Зеленський наголосив, що вимоги та ультиматуми з боку Кремля не змінять позицію Києва з цього приводу.

Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він також наголоси, що не хоче, щоб Сполучені Штати виходили з мирних переговорів.

Як нагадав глава держави, Білий дім реалізовує вкрай важливі дипломатичні та санкційні завдання.

Окрім того, як відомо, були відновлені постачання зброї і підтримка розвідданими.

Для нас це важливі речі. Тому не хотілося б, щоб вони виходили з відповідного процесу, — підсумував Зеленський.

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