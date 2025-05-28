Поблизу Москви гримить потужна "бавовна" — відео

28 травня невідомі безпілотники здійснили масовану атаку на завод із розробки дронів у підмосковному місті Дубна. На вулиці Жуковського спостерігається потужне задимлення: саме там знаходиться виробник БПЛА “Кронштадт”.

Нова атака дронів на Росію — що відомо

Місцеві мешканці та телеграм-канали публікують у мережі відео, на якому видно дрони у небі Дубни, а також вибух і пожежу після влучання.

Очевидці коментують факт атаки такими словами: "знову в "Кронштадт" потрапило", що вказує на те, що це не перше влучання.

З відкритих джерел відомо, що ця компанія створює "безпілотні літальні апарати та авіаційну техніку".

Варто також зазначити, що мер Москви Сергій Собянін від початку доби написав 17 повідомлень про атаку безпілотників.

Останній стверджує, що російські сили ППО нібито змогли збити щонайменше 31 дрон, що летів на столицю РФ.

Окрім того, Собянін заявив про відбиття атаки БпЛА на Зеленоград.

За словами поплічника Путіна, і в Москві, і в Зеленограді "серйозних пошкоджень і постраждалих немає", а на "місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".