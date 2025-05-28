28 мая неизвестные беспилотники совершили массированную атаку на завод по разработке дронов в подмосковном городе Дубна. На улице Жуковского наблюдается мощное задымление: именно там находится производитель БПЛА "Кронштадт".

Новая атака дронов на Россию — что известно

Местные жители и телеграмм-каналы публикуют в сети видео, на котором видны дроны в небе Дубны, а также взрыв и пожар после попадания.

Очевидцы комментируют факт атаки следующими словами: "опять в "Кронштадт" попало", что указывает на то, что это не первое попадание.

Из открытых источников известно, что компания создает "беспилотные летательные аппараты и авиационную технику".

Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин с начала суток написал 17 сообщений об атаке беспилотников.

Последний утверждает, что российские силы ПВО якобы смогли сбить не менее 31 дрон, летевший на столицу РФ.

Кроме того, Собянин заявил об отражении атаки БПЛА на Зеленоград.

По словам приспешника Путина, и в Москве, и в Зеленограде "серьезных повреждений и пострадавших нет", а на "месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".