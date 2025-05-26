Мощная ночная "бавовна" отгремела в России — видео

В ночь на 26 мая в нескольких регионах России дроны атаковали промышленные предприятия из сферы ВПК. Взрывы были слышны в Елабуге, Кинешме, Туле.
Главные тезисы
- В ночь на 26 мая в России произошли атаки дронов на промышленные предприятия из сферы ВПК, что вызвало взрывы в нескольких городах, таких как Елабуга, Кинешма и Тула.
- Некоторые предприятия ВПК РФ были атакованы дронами, что привело к массовому отключению электроэнергии в Тульской области.
Дроны атаковали предприятия ВПК РФ: что известно
В Татарстане, вероятно, атака дронов, сообщали поздно вечером в каналах города Елабуга.
Ранее Росавиация временно закрыла аэропорт в Нижнекамске.
В Елабуге расположен российский военный завод, построенный в 2023 году в особой экономической зоне "Алабуга". Ранее завод по производству дронов в Елабуге уже атаковали в апреле.
О массовом отключении света сообщают жители нескольких городов Тульской области. До этого в небе было слышно 14 взрывов.
Блэкаут затронул Алексина и несколько районов Тулы — в Привокзальном вчера в 23:10 свет пропал на семи улицах.
В Кинешме Ивановской области также взрывы Атакован Дмитриевский химический завод.
Мэр Москвы Собянин сообщил, что якобы уничтожены 2 беспилотника, которые летели на Москву. Всего за вечер и ночь над Московской областью сбито 7 БпЛА.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-