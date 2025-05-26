Мощная ночная "бавовна" отгремела в России — видео
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Мощная ночная "бавовна" отгремела в России — видео

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Источник:  online.ua

В ночь на 26 мая в нескольких регионах России дроны атаковали промышленные предприятия из сферы ВПК. Взрывы были слышны в Елабуге, Кинешме, Туле.

Главные тезисы

  • В ночь на 26 мая в России произошли атаки дронов на промышленные предприятия из сферы ВПК, что вызвало взрывы в нескольких городах, таких как Елабуга, Кинешма и Тула.
  • Некоторые предприятия ВПК РФ были атакованы дронами, что привело к массовому отключению электроэнергии в Тульской области.

Дроны атаковали предприятия ВПК РФ: что известно

В Татарстане, вероятно, атака дронов, сообщали поздно вечером в каналах города Елабуга.

Ранее Росавиация временно закрыла аэропорт в Нижнекамске.

В Елабуге расположен российский военный завод, построенный в 2023 году в особой экономической зоне "Алабуга". Ранее завод по производству дронов в Елабуге уже атаковали в апреле.

О массовом отключении света сообщают жители нескольких городов Тульской области. До этого в небе было слышно 14 взрывов.

Блэкаут затронул Алексина и несколько районов Тулы — в Привокзальном вчера в 23:10 свет пропал на семи улицах.

В Кинешме Ивановской области также взрывы Атакован Дмитриевский химический завод.

Оперштаб Ивановской области заявил, что в Кинешме отражена атака БпЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков дронов. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена хозяйственная постройка для хранения упаковки. На месте падения обломков работают спецслужбы.

Мэр Москвы Собянин сообщил, что якобы уничтожены 2 беспилотника, которые летели на Москву. Всего за вечер и ночь над Московской областью сбито 7 БпЛА.

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