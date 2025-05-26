Потужна нічна "бавовна" відгриміла у Росії — відео

У ніч проти 26 травня у кількох регіонах Росії дрони атакували промислові підприємства зі сфери ВПК. Вибухи було чути у Єлабузі, Кінешмі, Тулі.
Головні тези:
- У ніч проти 26 травня у Росії сталися атаки дронів на промислові підприємства зі сфери ВПК.
- Було зафіксовано вибухи у Єлабузі, Кінешмі та Тулі, атакjвані підприємства ВПК РФ.
- Мешканці кількох міст Тульської області повідомляють про масове відключення електроенергії.
Дрони атакували підприємства ВПК РФ: що відомо
У Татарстані, ймовірно, атака дронів, повідомляли пізно ввечері у каналах міста Єлабуга.
Раніше Росавіація тимчасово закрила аеропорт у Нижньокамську.
В Єлабузі розташований російський військовий завод, збудований у 2023 році в особливій економічній зоні «Алабуга». Раніше завод із виробництва дронів у Єлабузі вже атакували у квітні.
Про масове відключення світла повідомляють мешканці кількох міст Тульської області. До цього в небі було чути 14 вибухів.
Блекаут торкнувся Алексіна та кількох районів Тули — у Привокзальному вчора о 23:10 світло пропало на семи вулицях.
У Кінешмі Іванівської області — також вибухи. Атакований Дмитрієвський хімічний завод, повідомляють місцеві жителі.
Мер Москви Собянін повідомив, що нібито знищено 2 безпілотники, які летіли на Москву. Усього за вечір та ніч над Московською областю буцімто збито 7 БпЛА.
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