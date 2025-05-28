Трамп втрачає терпіння щодо Путіна, але є "але"

Видання Politico звертає увагу на те, що американський лідер Дональд Трамп врешті-решт почав втрачати терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна. Однак головна проблема полягає в тому, що президент США досі не визначився, що з цим робити.

Трамп не знає, як зупинити Путіна

27 травня очільник Білого дому неочікувано для всіх заявив, що Путін "грається з вогнем".

Таким чином Трамп відреагував на небажання російського диктатора брати участь серйозних мирних переговорах щодо завершення війни проти України.

Як вдалося дізнатися журналістам, президент США розчарований байдужістю Путіна до його пропозиції про перезавантаження відносин після мирного врегулювання.

Ні для кого не секрет, що нелегітимний глава Кремля досі не ухвалив рішення змінити свою політику.

Путін небезпечно наближається до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп проклав до нього, — заявив журналістам один з інсайдерів у Білому домі. Поширити

Що важливо розуміти, Трамп досі не ухвалив рішення щодо того, чи запроваджувати додаткові санкції проти Москви у відповідь на посилення Путіним атак на Україну.