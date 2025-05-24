Трамп міг зірвати масштабний обмін полоненими між Україною та РФ

Як вдалося дізнатися виданню Politico, президент США Дональд Трамп без жодних попереджень публічно заявив про старт масштабного обміну полоненими між Україною та РФ, хоча сам процес на той момент ще не розпочався. Таким чином він міг зірвати договір між Києвом та Москвою.

Трамп наважився на ризикований крок заради хайпу

23 травня Україна та Росія розпочали найбільший з початку повномасштабної війни обмін військовополоненими у форматі “1000 на 1000”.

Під час першого етапу вдалося повернути 390 українських полонених.

Що важливо розуміти, він повинен був відбутися в суворій таємниці.

Однак неочікувано для всіх — за кілька годин до початку першого обміну — Дональд Трамп опублікував на своїй платформі Truth Social повідомлення:

Щойно між Росією та Україною було завершено великий обмін полоненими. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого??? Дональд Трамп Президент США

Варто зазначити, що на момент публікації цієї заяви обмін ще навіть не почався.

На таку витівку Трампа відреагував український чиновник, що говорив на умовах анонімності: