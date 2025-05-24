Україна повернула з полону Росії ще 307 захисників

24 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що з ворожого полону вдалося врятувати ще 307 українських воїнів у межах масштабного обміну полоненими.

307 захисників повернулися з полону РФ

Володимир Зеленський 24 травня — другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині.

Станом на сьогодні з ворожого полону вдалося врятувати вже 697 людей.

25 травня відбудеться третій етап масштабного обміну з Росією.

Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни нашої армії, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України. Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета — повернути кожного й кожну з російської неволі. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, він та його команда продовжать співпрацю з союзниками, щоб це стало можливим.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) офіційно підтвердив, що сьогодні додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Що важливо розуміти, з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.