Україна повернула з полону Росії ще 307 захисників
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула з полону Росії ще 307 захисників

Володимир Зеленський
307 захисників повернулися з полону РФ
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24 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що з ворожого полону вдалося врятувати ще 307 українських воїнів у межах масштабного обміну полоненими.

Головні тези:

  • 25 травня відбудеться третій етап обміну полоненими з Росією.
  • Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

307 захисників повернулися з полону РФ

Володимир Зеленський 24 травня — другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині.

Станом на сьогодні з ворожого полону вдалося врятувати вже 697 людей.

25 травня відбудеться третій етап масштабного обміну з Росією.

Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни нашої армії, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України. Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета — повернути кожного й кожну з російської неволі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, він та його команда продовжать співпрацю з союзниками, щоб це стало можливим.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) офіційно підтвердив, що сьогодні додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Що важливо розуміти, з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

У нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 Захисників Маріуполя. Усі 307 визволених Оборонців — чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках, — йдеться в повідомленні.

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