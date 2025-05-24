Україна повернула з полону Росії ще 307 захисників

24 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що з ворожого полону вдалося врятувати ще 307 українських воїнів у межах масштабного обміну полоненими.
Головні тези:
- 25 травня відбудеться третій етап обміну полоненими з Росією.
- Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
307 захисників повернулися з полону РФ
Володимир Зеленський 24 травня — другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині.
Станом на сьогодні з ворожого полону вдалося врятувати вже 697 людей.
25 травня відбудеться третій етап масштабного обміну з Росією.
За словами глави держави, він та його команда продовжать співпрацю з союзниками, щоб це стало можливим.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) офіційно підтвердив, що сьогодні додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.
Що важливо розуміти, з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.
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