Російський хімкомбінат "Азот" потрапив під удари дронів — відео

Уночі та вранці 24 травня у країні-агресорці Росії знову гриміла потужна “бавовна” одразу в кількох регіонах. Однією з головних цілей для України цього разу став хімкомбінат "Азот" у Новомосковську Тульської області.
Головні тези:
- Атака спричинила пожежу на підприємстві, також була пошкоджена ємність з кислотою.
- Міноборони РФ повідомляє про нібито знищення майже сотні українських дронів.
Атака України на Росію 24 травня — що відомо
Як повідомляють російські опозиційні ЗМІ, на АТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" (НАК АЗОТ) спалахнула пожежа на тлі потужної атаки українських ударних дронів.
У мережі уже опублікували перші фото та відео з місця подій — на одному зі знімків зафіксовано задимлення в районі підприємства.
За словами ставленика Кремля у регіоні, на підприємстві, яке потрапило під атаку дронів, знайшли пошкоджену ємність із кислотою.
Варто також зазначити, що перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі відсутнє.
Загалом Міноборони РФ заявляє про про знищення майже сотні українських безпілотників.
Що важливо розуміти, "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" є найбільшим вітчизняним виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції.
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