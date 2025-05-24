Російський хімкомбінат "Азот" потрапив під удари дронів — відео

Уночі та вранці 24 травня у країні-агресорці Росії знову гриміла потужна “бавовна” одразу в кількох регіонах. Однією з головних цілей для України цього разу став хімкомбінат "Азот" у Новомосковську Тульської області.

Атака України на Росію 24 травня — що відомо

Як повідомляють російські опозиційні ЗМІ, на АТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" (НАК АЗОТ) спалахнула пожежа на тлі потужної атаки українських ударних дронів.

У мережі уже опублікували перші фото та відео з місця подій — на одному зі знімків зафіксовано задимлення в районі підприємства.

ASTRA геолокувала кадри — фото (скріншот із відео) зроблено на ділянці дороги, що веде від траси М-4 до Новомосковська, в районі селища Мошок. Місце зйомки розташоване приблизно за 4 кілометри від заводу. Поширити

За словами ставленика Кремля у регіоні, на підприємстві, яке потрапило під атаку дронів, знайшли пошкоджену ємність із кислотою.

Варто також зазначити, що перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі відсутнє.

Загалом Міноборони РФ заявляє про про знищення майже сотні українських безпілотників.