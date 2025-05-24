Российский химкомбинат "Азот" попал под удары дронов — видео
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Российский химкомбинат "Азот" попал под удары дронов — видео

Атака Украины на Россию 24 мая - что известно
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Источник:  online.ua

Ночью и утром 24 мая в стране-агрессоре России снова гремела мощная "хлопок" сразу в нескольких регионах. Одной из главных целей Украины на этот раз стал химкомбинат "Азот" в Новомосковске Тульской области.

Главные тезисы

  • Атака спровоцировала пожар на предприятии, также была повреждена емкость с кислотой.
  • Минобороны РФ сообщает о якобы уничтожении почти сотни украинских дронов.

Атака Украины на Россию 24 мая — что известно

Как сообщают российские оппозиционные СМИ, на АО "Новомосковская акционерная компания "Азот" (НАК АЗОТ) вспыхнул пожар на фоне мощной атаки украинских ударных дронов.

В сети уже опубликовали первые фото и видео с места событий — на одном из снимков зафиксировано задымление в районе предприятия.

ASTRA геолокировала кадры — фото (скриншот с видео) сделано на участке дороги, ведущей от трассы М-4 до Новомосковска, в районе поселка Мошок. Место съемки расположено примерно в 4 километрах от завода.

По словам ставленника Кремля в регионе, на предприятии, попавшем под атаку дронов, нашли поврежденную емкость с кислотой.

Следует также отметить, что превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует.

В общей сложности Минобороны РФ заявляет об уничтожении почти сотни украинских беспилотников.

Что важно понимать, "Новомосковская акционерная компания "Азот" является крупнейшим отечественным производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции.

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