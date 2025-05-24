Российский химкомбинат "Азот" попал под удары дронов — видео

Ночью и утром 24 мая в стране-агрессоре России снова гремела мощная "хлопок" сразу в нескольких регионах. Одной из главных целей Украины на этот раз стал химкомбинат "Азот" в Новомосковске Тульской области.
Главные тезисы
- Атака спровоцировала пожар на предприятии, также была повреждена емкость с кислотой.
- Минобороны РФ сообщает о якобы уничтожении почти сотни украинских дронов.
Атака Украины на Россию 24 мая — что известно
Как сообщают российские оппозиционные СМИ, на АО "Новомосковская акционерная компания "Азот" (НАК АЗОТ) вспыхнул пожар на фоне мощной атаки украинских ударных дронов.
В сети уже опубликовали первые фото и видео с места событий — на одном из снимков зафиксировано задымление в районе предприятия.
По словам ставленника Кремля в регионе, на предприятии, попавшем под атаку дронов, нашли поврежденную емкость с кислотой.
Следует также отметить, что превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует.
В общей сложности Минобороны РФ заявляет об уничтожении почти сотни украинских беспилотников.
Что важно понимать, "Новомосковская акционерная компания "Азот" является крупнейшим отечественным производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции.
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