Украина вернула из плена России еще 307 защитников
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула из плена России еще 307 защитников

Владимир Зеленский
307 защитников вернулись из плена РФ
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24 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что из вражеского плена удалось спасти еще 307 украинских воинов в рамках масштабного обмена пленными.

Главные тезисы

  • 25 мая состоится третий этап обмена пленными с Россией.
  • Освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.

307 защитников вернулись из плена РФ

Владимир Зеленский 24 мая — второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции.

По состоянию на сегодня из вражеского плена удалось спасти уже 697 человек.

25 мая пройдет третий этап масштабного обмена с Россией.

Среди вернувшихся сегодня воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины. Благодарю всех, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель — вернуть каждого и каждую из российской неволи.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, он и его команда продолжат сотрудничество с союзниками, чтобы это стало возможным.

Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) официально подтвердил, что сегодня домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШУ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Что важно понимать, из отдельных подразделений и частей пленных удалось освободить впервые.

В нынешнем обмене возвращаются на Родину 27 защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных защитников — мужчины, представители рядового и сержантского состава. В целом домой возвращаются украинцы, которые воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях, — сказано в сообщении.

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