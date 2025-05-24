Украина вернула из плена России еще 307 защитников

24 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что из вражеского плена удалось спасти еще 307 украинских воинов в рамках масштабного обмена пленными.
Главные тезисы
- 25 мая состоится третий этап обмена пленными с Россией.
- Освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.
307 защитников вернулись из плена РФ
Владимир Зеленский 24 мая — второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции.
По состоянию на сегодня из вражеского плена удалось спасти уже 697 человек.
25 мая пройдет третий этап масштабного обмена с Россией.
По словам главы государства, он и его команда продолжат сотрудничество с союзниками, чтобы это стало возможным.
Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) официально подтвердил, что сегодня домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШУ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
Что важно понимать, из отдельных подразделений и частей пленных удалось освободить впервые.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-