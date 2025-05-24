Украина вернула из плена России еще 307 защитников

24 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что из вражеского плена удалось спасти еще 307 украинских воинов в рамках масштабного обмена пленными.

307 защитников вернулись из плена РФ

Владимир Зеленский 24 мая — второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции.

По состоянию на сегодня из вражеского плена удалось спасти уже 697 человек.

25 мая пройдет третий этап масштабного обмена с Россией.

Среди вернувшихся сегодня воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины. Благодарю всех, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель — вернуть каждого и каждую из российской неволи. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, он и его команда продолжат сотрудничество с союзниками, чтобы это стало возможным.

Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) официально подтвердил, что сегодня домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШУ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Что важно понимать, из отдельных подразделений и частей пленных удалось освободить впервые.