Росія модернізувала балістичні ракети "Іскандер-М"

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат офіційно попередив про те, що країна-агресорка Росія модернізувала свої балістичні ракети "Іскандер-М". З такою заявою він виступив після масштабної комбінованої атаки РФ на Україну, що відбулася вночі 23-24 травня.
Головні тези:
- Ракети Іскандер-М дедалі складніше перехоплювати та знищувати
- Застосування радіолокаційних пасток у посиленій версії ракет створює складнощі для систем Patriot.
Що відомо про модернізацію "Іскандер-М"
Як повідомив Юрій Ігнат, йдеться про застосування радіолокаційних пасток.
Враховуючи цю зміну, системи Patriot можуть працювати менш ефективно.
За його словами, системам Patriot, які знищують балістику та вираховують точку перехоплення ракет — наразі важче цю точку визначити.
Що важливо розуміти, під час останньої атаки ворог здійснював удари по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрог, Єйськ, Брянськ — РФ, ТОТ Криму.
Росіяни цілилися у Київ, Дніпропетровщину, Одещину та Запорізьку область.
По столиці України армія РФ випустила 9 балістичних ракет, 6 з них було збито силами ППО.
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