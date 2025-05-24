Росія модернізувала балістичні ракети "Іскандер-М"
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія модернізувала балістичні ракети "Іскандер-М"

Що відомо про модернізацію "Іскандер-М"
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

 Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат офіційно попередив про те, що країна-агресорка Росія модернізувала свої балістичні ракети "Іскандер-М". З такою заявою він виступив після масштабної комбінованої атаки РФ на Україну, що відбулася вночі 23-24 травня. 

Головні тези:

  • Ракети Іскандер-М дедалі складніше перехоплювати та знищувати
  • Застосування радіолокаційних пасток у посиленій версії ракет створює складнощі для систем Patriot.

Що відомо про модернізацію "Іскандер-М"

Як повідомив Юрій Ігнат, йдеться про застосування радіолокаційних пасток.

Враховуючи цю зміну, системи Patriot можуть працювати менш ефективно.

Ракети, які атакують по балістичній траєкторії, "Іскандер-М", були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток ... Політ квазіракети по такій квазітраєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій і падає, а летить і здійснює маневри.

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ

За його словами, системам Patriot, які знищують балістику та вираховують точку перехоплення ракет — наразі важче цю точку визначити.

Що важливо розуміти, під час останньої атаки ворог здійснював удари по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрог, Єйськ, Брянськ — РФ, ТОТ Криму.

Росіяни цілилися у Київ, Дніпропетровщину, Одещину та Запорізьку область.

По столиці України армія РФ випустила 9 балістичних ракет, 6 з них було збито силами ППО.

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