Росія модернізувала балістичні ракети "Іскандер-М"

Ракети, які атакують по балістичній траєкторії, "Іскандер-М", були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток ... Політ квазіракети по такій квазітраєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій і падає, а летить і здійснює маневри.