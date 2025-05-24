Россия модернизировала баллистические ракеты "Искандер-М"

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат официально предупредил о том, что страна-агрессорка Россия модернизировала свои баллистические ракеты "Искандер-М". С таким заявлением он выступил после масштабной комбинированной атаки РФ на Украину, которая произошла ночью 23-24 мая.
Главные тезисы
- Ракеты Искандер-М все сложнее перехватывать и уничтожать.
- Применение радиолокационных ловушек в усиленной версии ракет создает сложности для работы систем Patriot.
Что известно о модернизации "Искандер-М"
Как сообщил Юрий Игнат, речь идет о применении радиолокационных ловушек.
Учитывая это изменение, системы Patriot могут работать менее эффективно.
По его словам, системам Patriot, которые уничтожают баллистику и рассчитывают точку перехвата ракет — сейчас труднее определить эту точку.
Что важно понимать, во время последней атаки враг совершал удары по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из районов Таганрог, Ейск, Брянск — РФ, ТОТ Крыма.
Россияне целились в Киев, Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую области.
По столице Украины армия РФ выпустила 9 баллистических ракет, 6 из них были сбиты силами ПВО.
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