Россия модернизировала баллистические ракеты "Искандер-М"

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат официально предупредил о том, что страна-агрессорка Россия модернизировала свои баллистические ракеты "Искандер-М". С таким заявлением он выступил после масштабной комбинированной атаки РФ на Украину, которая произошла ночью 23-24 мая.

Что известно о модернизации "Искандер-М"

Как сообщил Юрий Игнат, речь идет о применении радиолокационных ловушек.

Учитывая это изменение, системы Patriot могут работать менее эффективно.

Ракеты, атакующие по баллистической траектории "Искандер-М", были усовершенствованы, модернизированы. Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек… Полет квазиракеты по такой квазитраектории, когда ракета во время полета не летит по прямой и падает, а летит и совершает маневры. Юрий Игнат Спикер Воздушных сил ВСУ

По его словам, системам Patriot, которые уничтожают баллистику и рассчитывают точку перехвата ракет — сейчас труднее определить эту точку.

Что важно понимать, во время последней атаки враг совершал удары по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из районов Таганрог, Ейск, Брянск — РФ, ТОТ Крыма.

Россияне целились в Киев, Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую области.