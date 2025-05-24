Трамп мог сорвать масштабный обмен пленными между Украиной и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп мог сорвать масштабный обмен пленными между Украиной и РФ

Трамп решился на рискованный шаг ради хайпа
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Источник:  Politico

Как удалось узнать изданию Politico, президент США Дональд Трамп без всяких предупреждений публично заявил о старте масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, хотя сам процесс на тот момент еще не начался. Таким образом, он мог сорвать договор между Киевом и Москвой.

Главные тезисы

  • Украинские пленные могли оказаться в опасности из-за поспешного заявления Трампа.
  • Власти Украины не одобряют такой подход к делам со стороны президента США.

Трамп решился на рискованный шаг ради хайпа

23 мая Украина и Россия начали самый большой с начала полномасштабной войны обмен военнопленными в формате "1000 на 1000".

На первом этапе удалось вернуть 390 украинских пленных.

Что важно понимать, он должен был состояться в строжайшей тайне.

Однако неожиданно для всех — за несколько часов до начала первого обмена — Дональд Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social сообщение:

Только что между Россией и Украиной был завершен большой обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то великому???

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Следует отметить, что на момент публикации этого заявления обмен еще не начался.

На такую затею Трампа отреагировал украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности:

Трамп хотел первым сообщить об этом. К счастью, поспешный пост Трампа не имел никакого эффекта. Но мы обычно не сообщаем о текущих событиях, потому что с россиянами никогда не можешь быть уверенным. Наши ребята были слишком близки к врагу.

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