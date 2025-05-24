Трамп мог сорвать масштабный обмен пленными между Украиной и РФ

Как удалось узнать изданию Politico, президент США Дональд Трамп без всяких предупреждений публично заявил о старте масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, хотя сам процесс на тот момент еще не начался. Таким образом, он мог сорвать договор между Киевом и Москвой.
Главные тезисы
- Украинские пленные могли оказаться в опасности из-за поспешного заявления Трампа.
- Власти Украины не одобряют такой подход к делам со стороны президента США.
Трамп решился на рискованный шаг ради хайпа
23 мая Украина и Россия начали самый большой с начала полномасштабной войны обмен военнопленными в формате "1000 на 1000".
На первом этапе удалось вернуть 390 украинских пленных.
Что важно понимать, он должен был состояться в строжайшей тайне.
Однако неожиданно для всех — за несколько часов до начала первого обмена — Дональд Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social сообщение:
Следует отметить, что на момент публикации этого заявления обмен еще не начался.
На такую затею Трампа отреагировал украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности:
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