Издание Politico обращает внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп в конце концов начал терять терпение по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину. Однако главная проблема заключается в том, что президент США до сих пор не определился, что с этим делать.
Главные тезисы
- Действия Путина все-таки могут подтолкнуть Трампа к санкционному удару по РФ.
- СМИ сообщают, что президент США рассматривает возможность отмены ограничений на военные действия Украины.
Трамп не знает, как остановить Путина
27 мая глава Белого дома неожиданно для всех заявил, что Путин "играется с огнем".
Таким образом, Трамп отреагировал на нежелание российского диктатора участвовать в серьезных мирных переговорах по завершению войны против Украины.
Как удалось узнать журналистам, президент США разочарован безразличием Путина к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования.
Ни для кого не секрет, что нелегитимный глава Кремля до сих пор не принял решение изменить свою политику.
Что важно понимать, Трамп до сих пор не принял решение, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление Путиным атак на Украину.
Как удалось узнать украинским журналистам, сейчас президент США "серьезно рассматривает" вариант с отменой всех ограничений на военные действия Украины.
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