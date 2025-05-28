Трамп теряет терпение по отношению к Путину, но есть одно "но"

Издание Politico обращает внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп в конце концов начал терять терпение по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину. Однако главная проблема заключается в том, что президент США до сих пор не определился, что с этим делать.

Трамп не знает, как остановить Путина

27 мая глава Белого дома неожиданно для всех заявил, что Путин "играется с огнем".

Таким образом, Трамп отреагировал на нежелание российского диктатора участвовать в серьезных мирных переговорах по завершению войны против Украины.

Как удалось узнать журналистам, президент США разочарован безразличием Путина к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования.

Ни для кого не секрет, что нелегитимный глава Кремля до сих пор не принял решение изменить свою политику.

Путин опасно приближается к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп проложил для нег, — заявил журналистам один из инсайдеров в Белом доме. Поделиться

Что важно понимать, Трамп до сих пор не принял решение, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление Путиным атак на Украину.