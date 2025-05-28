Надання Україні Taurus. Тиск на Мерца суттєво посилився

Як вдалося дізнатися журналістам, представники керівного блоку ХДС/ХСС дедалі частіше вимагають від нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца негайно передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Мерца дедалі активніше підштовхують до надання Україні Taurus

З заявою з цього приводу виступив спікер ХДС з питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер.

На його переконання, врешті-решт "настав час розпочати навчання українців на системах Taurus і поставити їх".

Речник ХДС нагадує Мерцу про те, що саме німецькі далекобійні ракет можуть полегшити ситуацію і таким чином захистити цивільне населення в Україні. Він також наголосив, що постачання систем має відбуватися у великій кількості.

Цю пропозицію підтримує ще один представник ХДС Томас Рьовекамп — очільник комітету Бундестагу з питань оборони.

За його словами, Фрідріх Мерц, відкинувши обмеження на дальність польоту, "усунув один аргумент, який заважав постачанню Taurus.

Політик Партії зелених Антон Гофрайтер також закликав канцлера ФРН негайно ухвалити позитивне рішення у цьому питанні: