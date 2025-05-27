За словами німецького лідера Фрідріха Мерца, США, Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари України по Росії кілька місяців тому.

Мерц уперше пояснив свої слова

Як зазначив канцлер ФРН, його гучна заява щодо зняття обмеження дальності на застосування західної зброї Україною стосувалася рішення, що було ухвалене раніше.

Фрідріх Мерц також наголосив, що це питання "грало певну роль кілька місяців і кілька років тому".

У цьому сенсі я вчора в Берліні описав те, що відбувається вже кілька місяців. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Він вкотре наголосив, що Україна повинна мати право застосовувати зброю проти військових цілей на території Росії.

Як уже згадувалося раніше, 26 травня Мерц повідомив, що на зброю, поставлену Німеччиною Україні, більше не поширюються обмеження щодо дальності і, отже, щодо застосування проти території Росії.

Однак після цього віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території Росії.