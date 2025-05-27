Мерц пояснив заяву про дозвіл Україні бити вглиб Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Мерц пояснив заяву про дозвіл Україні бити вглиб Росії

Мерц уперше пояснив свої слова
Джерело:  Die Zeit

За словами німецького лідера Фрідріха Мерца, США, Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари України по Росії кілька місяців тому.

Головні тези:

  • Мерц підтримує право України застосовувати зброю проти військових цілей на території Росії.
  • Єдина далекобійна німецька зброя, яку Київ просить у Берліна – це ракети Taurus.

Мерц уперше пояснив свої слова

Як зазначив канцлер ФРН, його гучна заява щодо зняття обмеження дальності на застосування західної зброї Україною стосувалася рішення, що було ухвалене раніше.

Фрідріх Мерц також наголосив, що це питання "грало певну роль кілька місяців і кілька років тому".

У цьому сенсі я вчора в Берліні описав те, що відбувається вже кілька місяців.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

Він вкотре наголосив, що Україна повинна мати право застосовувати зброю проти військових цілей на території Росії.

Як уже згадувалося раніше, 26 травня Мерц повідомив, що на зброю, поставлену Німеччиною Україні, більше не поширюються обмеження щодо дальності і, отже, щодо застосування проти території Росії.

Однак після цього віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території Росії.

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