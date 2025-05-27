По словам немецкого лидера Фридриха Мерца, США, Великобритания, Франция и Германия сняли ограничения на дальнобойные удары Украины по России несколько месяцев назад.

Мерц впервые объяснил свои слова

Как отметил канцлер ФРГ, его громкое заявление касательно снятия ограничения дальности на применение западного оружия Украиной касалось решения, принятого ранее.

Фридрих Мерц также подчеркнул, что этот вопрос "играл определенную роль несколько месяцев и несколько лет назад".

В этом смысле я вчера в Берлине описал происходящее уже несколько месяцев. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина должна иметь право применять оружие против военных целей на территории России.

Как уже упоминалось ранее, 26 мая Мерц сообщил, что на оружие, поставленное Германией Украине, больше не распространяются ограничения по дальности и, следовательно, по применению против территории России.

Однако после этого вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что у правительственной коалиции не было никаких новых договоренностей об изменении курса по снятию ограничений на дальнобойные удары для Украины по территории России.