Издание Kyiv Post узнало от своих инсайдеров, что американский лидер Дональд Трамп "серьезно рассматривает" вариант с отменой всех ограничений времен своего предшественника Джо Байдена относительно военных действий Украины.

Трамп может развязать Украине руки

Об этом украинские журналисты узнали от двух высокопоставленных западных чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Один из инсайдеров сообщил, что все ограничения — независимо от того, были ли они уже смягчены или нет — сейчас пересматриваются.

Президент (Трамп — ред.) считает, что нынешний статус-кво не отвечает нашим общим интересам по привлечению России к (переговорному — ред.) столу, — рассказал один из анонимных источников. Поделиться

Что важно понимать, эта новость появилась после того, как президент США заявил, что может ввести санкции против РФ за продолжения террора против Украины.

Более того, издание The Wall Street Journal узнало, что это больше не пустые слова, и Трамп действительно обдумывает такой шаг.

Существует высокая вероятность того, что он объявит об усилении санкционного давления на Россию в ближайшие дни.