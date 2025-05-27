"С меня хватит". Сенатор-республиканец выдвинул Трампу требование касательно Украины
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Политика
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"С меня хватит". Сенатор-республиканец выдвинул Трампу требование касательно Украины

Грассли призвал Трампа к решительным действиям
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Источник:  online.ua

Сенатор от Республиканской партии Чак Грассли публично потребовал от американского лидера Дональда Трампа отреагировать мощными санкциями на последние российские массированные воздушные атаки на Украину.

Главные тезисы

  • Многие республиканцы переходят на сторону Украины и осуждают подход Трампа.
  • По словам инсайдеров, президент США может изменить политику по отношению к РФ в ближайшие дни.

Грассли призвал Трампа к решительным действиям

Сенатор-республиканец не скрывает своего возмущения из-за последних смертельных ударов России по мирным городам и селам Украины.

По мнению Чака Грассли, на этот террор страны-агрессорки Белый дом должен ответить мощными санкциями.

С меня хватит, что Путин убивает невинных людей. Президент Трамп, прибегните к мерам, хотя бы к санкциям, — призвал Грассли, выступая с публичной критикой обострения российской агрессии.

Фото: скриншот

Что важно понимать, 25 мая американский лидер Дональд Трамп публично осудил последние российские обстрелы Украины.

Кроме того, он добавил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Как удалось узнать WSJ, это были не пустые слова.

В Белом доме сейчас действительно обсуждают сценарии усиления санкционного давления на РФ.

Существует высокая вероятность, что президент США объявит это решение в течение недели.

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