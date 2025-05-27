В ЕС хотят реализовать жесткое предложение Украины для ослабления РФ

Согласно данным издания Financial Times, Европейская комиссия и самые влиятельные страны-члены ЕС активно добиваются снижения верхнего предела цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов. Что важно понимать именно такой сценарий предлагала Украина для усиления санкционного давления на РФ.

Что задумал Евросоюз

Как удалось узнать журналистам, страны блока намерены принять серьезные меры против России, в частности, снизить ценовой предел на экспорт сырой нефти с 60 до 45 долларов за баррель.

Главная проблема заключается в том, что эта идея еще не убедила все 27 государств-членов ЕС и их партнеров из "Группы семи".

В ходе переговоров министров финансов G7 на прошлой неделе Канада предложила включить в совместное заявление четкую формулировку об усилении ограничения цены на нефть.

Это предложение поддержали ЕС и члены G7 Франция, Германия и Италия, а также Великобритания. Но она не была включена по просьбе министра финансов США. Поделиться

В финальное заявление решили внести формулировку, обязывающую страны "Большой семерки" продолжать изучать все возможные варианты, включая варианты максимального усиления давления, такие как дальнейшее усиление санкций, в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.