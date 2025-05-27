В ЕС хотят реализовать жесткое предложение Украины для ослабления РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

В ЕС хотят реализовать жесткое предложение Украины для ослабления РФ

Что задумал Евросоюз
Читати українською
Источник:  Financial Times

Согласно данным издания Financial Times, Европейская комиссия и самые влиятельные страны-члены ЕС активно добиваются снижения верхнего предела цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов. Что важно понимать именно такой сценарий предлагала Украина для усиления санкционного давления на РФ.

Главные тезисы

  • Не все 27 государств-членов ЕС поддерживают идею снижения цены.
  • Возможными препятствиями на этом пути могут стать Венгрия, Словакия и Греция.

Что задумал Евросоюз

Как удалось узнать журналистам, страны блока намерены принять серьезные меры против России, в частности, снизить ценовой предел на экспорт сырой нефти с 60 до 45 долларов за баррель.

Главная проблема заключается в том, что эта идея еще не убедила все 27 государств-членов ЕС и их партнеров из "Группы семи".

В ходе переговоров министров финансов G7 на прошлой неделе Канада предложила включить в совместное заявление четкую формулировку об усилении ограничения цены на нефть.

Это предложение поддержали ЕС и члены G7 Франция, Германия и Италия, а также Великобритания. Но она не была включена по просьбе министра финансов США.

В финальное заявление решили внести формулировку, обязывающую страны "Большой семерки" продолжать изучать все возможные варианты, включая варианты максимального усиления давления, такие как дальнейшее усиление санкций, в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Помехами для принятия этого решения могут стать Венгрия, Словакия и Греция.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС нашел для Украины около 1,3 млн артиллерийских снарядов
Андрей Сибига
Из ЕС поступили положительные новости о помощи Украине
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп обдумывает введение санкций против РФ — когда это может произойти
Чего можно дальше ждать от Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вице-канцлер Германии отрицает изменение курса относительно Украины
Клингбайль не подтвердил заявление Мерца

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?