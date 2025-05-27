В ЄС хочуть реалізувати жорстку пропозицію України щодо послаблення Росії

Згідно з даними видання Financial Times, Європейська комісія та найвпливовіші країни-члени ЄС активно добиваються зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів. Що важливо розуміти, саме такий сценарій пропонувала Україна для посилення санкційного тиску на РФ.

Що замислив Євросоюз

Як вдалося дізнатися журналістам, країни блоку мають намір вжити серйозних заходів проти Росії, зокрема, знизити цінову межу на експорт сирої нафти з 60 до 45 доларів за барель.

Головна проблема полягає в тому, що ця ідея ще не переконала всі 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів з “Групи семи”.

Під час переговорів міністрів фінансів G7 минулого тижня Канада запропонувала включити до спільної заяви чітке формулювання про посилення обмеження ціни на нафту.

Цю пропозицію підтримали ЄС і члени G7 Франція, Німеччина та Італія, а також Велика Британія. Але вона не була включена на прохання міністра фінансів США Скотта Бессента, за словами трьох посадовців, ознайомлених з перебігом зустрічі. Поширити

У фінальну заяву вирішили внести формулювання, яке зобов'язує країни “Великої сімки” продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення тиску, такі як подальше посилення санкцій, у разі, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню.