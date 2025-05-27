В ЄС хочуть реалізувати жорстку пропозицію України щодо послаблення Росії

Згідно з даними видання Financial Times, Європейська комісія та найвпливовіші країни-члени ЄС активно добиваються зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів. Що важливо розуміти, саме такий сценарій пропонувала Україна для посилення санкційного тиску на РФ.
Головні тези:
- Не всі 27 держав-членів ЄС підтримують ідею зниження ціни.
- Можливими перешкодами на цьому шляху можуть стати Угорщина, Словаччина та Греція.
Що замислив Євросоюз
Як вдалося дізнатися журналістам, країни блоку мають намір вжити серйозних заходів проти Росії, зокрема, знизити цінову межу на експорт сирої нафти з 60 до 45 доларів за барель.
Головна проблема полягає в тому, що ця ідея ще не переконала всі 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів з “Групи семи”.
Під час переговорів міністрів фінансів G7 минулого тижня Канада запропонувала включити до спільної заяви чітке формулювання про посилення обмеження ціни на нафту.
У фінальну заяву вирішили внести формулювання, яке зобов'язує країни “Великої сімки” продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення тиску, такі як подальше посилення санкцій, у разі, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню.
Перешкодами для ухвалення цього рішення можуть стати Угорщина, Словаччина та Греція.
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