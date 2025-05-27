Трамп обмірковує введення санкцій проти РФ — коли це може статися

Американський лідер Дональд Трамп врешті-решт почав розглядати введення санкцій проти Росії, оскільки розчарований тривалими агресивними діями диктатора Володимира Путіна щодо України та його небажанням завершувати війну.
Головні тези:
- Трамп поки не планує завдавати санкційного удару по банківському сектору РФ.
- Президент США раніше вірив у те, що Путін завершить війну лише тому, що Білий дім попросить його це зробити.
Чого можна далі чекати від Трампа
Як вдалося дізнатися інсайдерам ЗМІ у Білому домі, президент США може оголосити нові санкції проти Росії уже цього тижня.
За попередніми даними, Трамп поки не планує завдавати удару по банківському сектору країни-агресорки, як це планує зробити ЄС.
Наразі американський лідер та його команда розглядають інші сценарії тиску на диктатора Путіна з метою змусити його піти на поступки за столом переговорів, зокрема на 30-денне припинення вогню.
Анонімні джерела попереджають, що Трамп все-таки може вирішити не вводити нові санкції.
Американські посадовців стверджують, що на поточну позицію президента США вплинули 3 ключові фактори:
особиста неприязнь до українського лідера Володимира Зеленського;
переконання Трампа в тому, що посилення санкційного тиску на Росію не обмежать її здатність вести війну, однак перешкодить зусиллям з відновлення економічних зв'язків між Штатами та РФ;
віра в те, що Путін закінчить війну проти України в якості особистої послуги президенту США.
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