Трамп обмірковує введення санкцій проти РФ — коли це може статися
Категорія
Економіка
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Трамп обмірковує введення санкцій проти РФ — коли це може статися

Трамп
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Джерело:  The Wall Street Journal

Американський лідер Дональд Трамп врешті-решт почав розглядати введення санкцій проти Росії, оскільки розчарований тривалими агресивними діями диктатора Володимира Путіна щодо України та його небажанням завершувати війну.

Головні тези:

  • Трамп поки не планує завдавати санкційного удару по банківському сектору РФ.
  • Президент США раніше вірив у те, що Путін завершить війну лише тому, що Білий дім попросить його це зробити.

Чого можна далі чекати від Трампа

Як вдалося дізнатися інсайдерам ЗМІ у Білому домі, президент США може оголосити нові санкції проти Росії уже цього тижня.

За попередніми даними, Трамп поки не планує завдавати удару по банківському сектору країни-агресорки, як це планує зробити ЄС.

Наразі американський лідер та його команда розглядають інші сценарії тиску на диктатора Путіна з метою змусити його піти на поступки за столом переговорів, зокрема на 30-денне припинення вогню.

Анонімні джерела попереджають, що Трамп все-таки може вирішити не вводити нові санкції.

Американські посадовців стверджують, що на поточну позицію президента США вплинули 3 ключові фактори:

  1. особиста неприязнь до українського лідера Володимира Зеленського;

  2. переконання Трампа в тому, що посилення санкційного тиску на Росію не обмежать її здатність вести війну, однак перешкодить зусиллям з відновлення економічних зв'язків між Штатами та РФ;

  3. віра в те, що Путін закінчить війну проти України в якості особистої послуги президенту США.

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