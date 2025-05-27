Трамп обмірковує введення санкцій проти РФ — коли це може статися

Американський лідер Дональд Трамп врешті-решт почав розглядати введення санкцій проти Росії, оскільки розчарований тривалими агресивними діями диктатора Володимира Путіна щодо України та його небажанням завершувати війну.

Чого можна далі чекати від Трампа

Як вдалося дізнатися інсайдерам ЗМІ у Білому домі, президент США може оголосити нові санкції проти Росії уже цього тижня.

За попередніми даними, Трамп поки не планує завдавати удару по банківському сектору країни-агресорки, як це планує зробити ЄС.

Наразі американський лідер та його команда розглядають інші сценарії тиску на диктатора Путіна з метою змусити його піти на поступки за столом переговорів, зокрема на 30-денне припинення вогню.

Анонімні джерела попереджають, що Трамп все-таки може вирішити не вводити нові санкції.

Американські посадовців стверджують, що на поточну позицію президента США вплинули 3 ключові фактори: