Трамп обдумывает введение санкций против РФ — когда это может произойти

Американский лидер Дональд Трамп наконец начал рассматривать введение санкций против России, поскольку разочарован длительными агрессивными действиями диктатора Владимира Путина в отношении Украины и его нежеланием завершать войну.

Чего можно дальше ждать от Трампа

Как удалось узнать инсайдерам СМИ в Белом доме, президент США может объявить новые санкции против России уже на этой неделе.

По предварительным данным, Трамп пока не планирует наносить удар по банковскому сектору страны-агрессорки, как это планирует сделать ЕС.

Сейчас американский лидер и его команда рассматривают другие сценарии давления на диктатора Путина с целью заставить его пойти на уступки за столом переговоров, в том числе на 30-дневное прекращение огня.

Анонимные источники предупреждают, что Трамп все-таки может решить не вводить новые санкции.

Американские чиновники утверждают, что на текущую позицию президента США повлияли 3 ключевых фактора: