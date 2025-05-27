Трамп обдумывает введение санкций против РФ — когда это может произойти

Американский лидер Дональд Трамп наконец начал рассматривать введение санкций против России, поскольку разочарован длительными агрессивными действиями диктатора Владимира Путина в отношении Украины и его нежеланием завершать войну.
Главные тезисы
- Трамп пока не планирует наносить санкционный удар по банковскому сектору РФ.
- Президент США раньше верил, что Путин завершит войну только потому, что Белый дом попросит его это сделать.
Чего можно дальше ждать от Трампа
Как удалось узнать инсайдерам СМИ в Белом доме, президент США может объявить новые санкции против России уже на этой неделе.
По предварительным данным, Трамп пока не планирует наносить удар по банковскому сектору страны-агрессорки, как это планирует сделать ЕС.
Сейчас американский лидер и его команда рассматривают другие сценарии давления на диктатора Путина с целью заставить его пойти на уступки за столом переговоров, в том числе на 30-дневное прекращение огня.
Анонимные источники предупреждают, что Трамп все-таки может решить не вводить новые санкции.
Американские чиновники утверждают, что на текущую позицию президента США повлияли 3 ключевых фактора:
личная неприязнь к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому;
убеждение Трампа в том, что усиление санкционного давления на Россию не ограничит ее способность вести войну, однако помешает усилиям по восстановлению экономических связей между Штатами и РФ;
вера в то, что Путин закончит войну против Украины в качестве личной услуги президенту США.
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